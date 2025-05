El PSOE se suma a Vox para que no se construya el centro de internamiento de menores infractores en Churriana

El Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI), que está adjudicado por la Consejería de Justicia en zona residencial de El Olivar, en Churriana, ha ... generado en la comisión de pleno de Urbanismo de este mediodía en el Ayuntamiento de Málaga extrañas parejas políticas. Mientras que el PSOE se sumaba a la iniciativa de Vox en contra del proyecto, pero que fundamentalmente se centraba en la paralización de las obras por no cumplir la normativa urbanística ni los requerimientos de un centro de estas características, la mayoría absoluta del PP contaba con el apoyo de Con Málaga, y entre ambos partidos tumbaban la moción el portavoz de Vox, Antonio Alcázar.

El equipo de gobierno, y más concretamente la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha eludido en todo momento decir si el PP está en contra o no del proyecto en esta zona residencial y se ha ceñido a indicar que estaban informando una licencia urbanística. No es exactamente lo que habían pedido los adjudicatarios, Meridianos, que eran declaraciones responsables para ejecutar la obra, y este sábado se conocía que la Gerencia de Urbanismo había parado de forma cautelar la remodelación del espacio (antes una casa de retiro de monjas) a la espera de la aportación de la documentación necesaria para continuar con las mismas.

Casero le ha afeado al concejal socialista, Salvador Trujillo, que no se opusiera al centro de inmigrantes subsaharianos que se ubicó de forma temporal en este mismo espacio (avenida de La Asunción) porque era competencia del Gobierno de España y ahora sí lo hiciera en contra del CIMI porque lo tramitaba la Junta de Andalucía. «Es difícil tener un posicionamiento diferente en ambas cuestiones», que le recriminaba mientras que la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, dijo estar «alucinando con el nivel de frivolidad que se empleaba en este debate, que plantea Vox y que secunda el PSOE» e indicó que lo único que subyacía en todo esto era «una campaña para sembrar el odio y el miedo».

Mientras tanto, Trujillo le indicaba a Casero que no iba a caer en el discurso fácil de unir inmigración con delincuencia. Y ahí sostuvo que en el PSOE no estaban en contra de los CIMI, «que cumplen una función social» sino del espacio residencial en el que se iba a ubicar, sin transporte público, a 150 metros de un colegio infantil y con serias deficiencias de accesibilidad. Se quejó de la falta de transparencia de la Junta, que no había informado a los vecinos, y que pretende que haya un centro de estas características en mitad de un barrio consolidado. «El urbanismo lo debe decidir la gente, no unos pocos en su despacho», puntualizó.

El portavoz de Vox y proponente, Antonio Alcázar, también dijo que su partido no se negaba a la labor de reinserción en la sociedad de estos centros, pero que el lugar era inadecuado, al tiempo que ponía sobre la mesa las irregularidades urbanísticas que se estaban llevando a cabo, lo que había provocado la suspensión cautelar de las obras por la Gerencia de Urbanismo. Hablaba de que se trata de un contrato oneroso de concesión de servicios aunque fuese a una empresa sin ánimo de lucro. «El procedimiento de declaración responsable (de Urbanismo) se hizo sin las garantías exigibles», puntualizó.

El presidente de la comunidad de vecinos de El Olivar, Alejandro Vedia, que decía hablar también en nombre de las barriadas colindantes, subrayó que el proyecto está «plagado de irregularidades» y que llamarlo centro de menores era edulcorar la realidad, cuando en realidad tenían privación de libertad por haber delinquido. Del espacio donde se ubicaría este CIMI por un periodo de cuatro años, por valor de 20,8 millones de euros, afirmó que no podía ser residencial familiar (el uso actual de la parcela) cuando en realidad sería dotacional privado, y criticó que con este CIMI lo que se está llevando a cabo es una privatización de servicios públicos de las administraciones por operadores privados, lo que «permite que el urbanismo en Málaga beneficie a unos frente a otros», y se quejó de que el centro de internamiento de menores infractores se desechara en Jarazmín (distrito Este) en septiembre de 2024, y ahora lo vayan a poner en esta zona residencial de Churriana, un extremo con el que estuvo de acuerdo el concejal socialista.

La iniciativa de Vox para que se declare la ineficacia de las declaraciones responsables y se paralice la ejecución de la obra» del CIMI en Churriana, se restablezca la legalidad, se inspeccione la obra debidamente por la Gerencia de Urbanismo y se dé cuenta a la Junta cuando se suspendan las obras, que eran los puntos demandados por Vox, no salía adelante por los votos de la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Con Málaga.