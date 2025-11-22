PSOE y Con Málaga dicen que la tasa de basura castiga a las familias y Vox acusa al PP de cómplice de la ley estatal

No había que ser adivino. La oposición municipal no ha tardado en salir en tromba tras adelantar SUR ayer el inicio del trámite de la ... nueva tasa de basura, que se aplicará a finales del año que viene y que supondrá una media de 129 euros más IVA para las viviendas. El texto ha iniciado la fase de alegaciones y se puede consultar en el Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.

PSOE

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Daniel Pérez, ha manifestado. «Pretende que las familias paguen dos veces por la basura: una a través del IBI, como se ha hecho siempre, y otra mediante la nueva tasa que anuncian ahora para 2026. Es decir, que por un mismo servicio habrá un doble cobro».

«Se intenta presentar este cambio como un mero ajuste legal, pero la realidad es que supone una subida de impuestos encubierta que afectará directamente al bolsillo de todos los vecinos de Málaga», ha proseguido el edil, que ha criticado que justo después de anunciar una bajada de tasas municipales esta semana venga esta novedad. «Será un año más gravoso para las familias», ha incidido.

«Cuando se presenten los próximos presupuestos municipales lo veremos con claridad, porque aumentarán todas las recaudaciones. Pedimos transparencia y seriedad. No se puede jugar así con la economía de las familias ni vender titulares engañosos», ha concluido.

Vox

El Grupo Municipal Vox ha reprochado al Partido Popular que trate de justificar la medida alegando que se trata de una obligación derivada de la Ley estatal de Residuos (7/2022), cuando el PP no votó en contra. «Ahora intentan justificarse diciendo que la tasa es obligatoria por una normativa estatal, pero en el Congreso el PP se abstuvo. Solo Vox votó en contra. Su abstención facilitó que esta ley saliera adelante», ha señalado Yolanda Gómez, portavoz adjunta, que ha añadido que su formación es la única que intentó modificar la ley. «Nos hemos quedado solos defendiendo a los hogares y a los autónomos. PP y PSOE han votado lo mismo. Esta tasa de basura es responsabilidad conjunta de ambos».

«La directiva europea que dio origen a la normativa fue respaldada por PP y PSOE en Bruselas. Su trasposición a España por parte del Gobierno socialista fue radical y perjudicial para las familias», ha abundado y ha querido recordar que Europa no exige esta aplicación.

«El PP ha asumido el radicalismo verde del PSOE y los grandes castigados serán las familias y autónomos», ha concluido.

Con Málaga

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha opinado: «Es un fraude porque está engañando a los malagueños. Esta misma semana presentaron las ordenanzas fiscales en las que el IBI no se tocaba, y apenas dos días después, presentan esta tasa de basura que supondrá que las familias trabajadoras tengan que pagar de media 129 euros al año».

«El PP penaliza a las familias trabajadoras con la nueva tasa de basura e incumple el compromiso de reducir el IBI. Esta tasa es un fraude porque han engañado a los malagueños. Se comprometieron a estudiar la reducción del IBI para que no se pagara doble por el mismo concepto y no lo han hecho».

«Lo que sí sería de sentido común sería que se estableciese una tasa de basura que no responda a criterios lineales, que sea progresiva, que refleje al valor catastral, a las realidades de los barrios y que establezca un sistema de bonificaciones que atienda de manera particular las situaciones de necesidades sociales que existen entre las familias malagueñas», ha aseverado.