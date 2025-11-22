Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La nueva tasa de basura ha generado una gran controversia.

PSOE y Con Málaga dicen que la tasa de basura castiga a las familias y Vox acusa al PP de cómplice de la ley estatal

La izquierda carga contra el hecho de que de momento no se haya tocado el IBI y la formación de derechas recuerda que el PP se abstuvo en la votación en el Congreso de la norma que obliga a este nuevo impuesto municipal

Chus Heredia

Chus Heredia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

No había que ser adivino. La oposición municipal no ha tardado en salir en tromba tras adelantar SUR ayer el inicio del trámite de la ... nueva tasa de basura, que se aplicará a finales del año que viene y que supondrá una media de 129 euros más IVA para las viviendas. El texto ha iniciado la fase de alegaciones y se puede consultar en el Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.

