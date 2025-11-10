Prueba piloto con Inteligencia Artificial para agilizar los permisos de obra en Málaga

Aunque todavía quedan asignaturas pendientes en los procesos para agilizar los permisos de obra en la Gerencia Municipal de Urbanismo, el equipo de gobierno municipal ... quiere empezar a probar las tecnologías de mayor vanguardia para agilizar los procedimientos para la concesión de las licencias. Así lo ha anunciado este lunes la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, quien ha informado de que este departamento del Ayuntamiento va a suscribir un convenio con la empresa Accenture para probar durante cuatro meses una herramienta que va a permitir elaborar de forma automática unos determinados informes.

En concreto, a través de la herramienta denominada AlexandrIA se van a generar informes sobre uso y compatibilidad urbanística que son los que elaboran los técnicos de Urbanismo para comprobar que un determinado proyecto cumple con los parámetros urbanísticos de la parcela en la que se va a desarrollar. Casero ha admitido que esto requiere de un avance notable en la digitalización de los expedientes de licencias, un aspecto en el que, según ha admitido, «nos queda mucho recorrido».

No obstante, según ha señalado, ya es posible empezar a probar con estos informes generados por IA, de los que se emiten unos 1.200 al año. «Creemos que va a dar buenos resultados», ha afirmado Casero, quien ha presentado esta medida acompañada por la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Alicia Izquierdo. «Es un primer paso para introducir la IA en todo el Ayuntamiento», ha subrayado Izquierdo, quien ha remarcado que esta iniciativa «viene a mejorar el trabajo de los técnicos, no a sustituirlo». En ese sentido, Carmen Casero ha apuntado que los funcionarios de Urbanismo siempre van a tener la última palabra a la hora de autorizar un permiso de obra. «No quedan relegados, pero les podrán llegar informes completos que ellos chequearán», ha explicado.

De 90 a 5 minutos

El equipo de gobierno no tiene aún claro cuánto tiempo se podrá ahorrar en la elaboración de estos informes. «Es algo novedoso, por eso hacemos esta prueba piloto a coste cero para las arcas municipales», ha aclarado la edil de Urbanismo. No obstante, la de Innovación ha comentado que en un caso parecido en el que se generaron informes con IA para robotizar un procedimiento de concesión de subvenciones públicas se pasó de los 90 minutos que tardaba un funcionario a 5 minutos con la Inteligencia Artificial.

Con todo, cabe recordar que, en el proceso de concesión de una licencia de obras, intervienen otros departamentos públicos externos al Gerencia de Urbanismo (como Bomberos, la delegación de la Consejería de Cultura o Aviación Civil) que deben emitir informes vinculantes que pueden retrasar los permisos.