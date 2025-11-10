Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sede de la Gerencia Municipal de Urbansimo. Sur

Prueba piloto con Inteligencia Artificial para agilizar los permisos de obra en Málaga

Urbanismo empleará una herramienta de la empresa Accenture para elaborar de forma automática informes sobre uso y compatibilidad urbanística

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:46

Aunque todavía quedan asignaturas pendientes en los procesos para agilizar los permisos de obra en la Gerencia Municipal de Urbanismo, el equipo de gobierno municipal ... quiere empezar a probar las tecnologías de mayor vanguardia para agilizar los procedimientos para la concesión de las licencias. Así lo ha anunciado este lunes la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, quien ha informado de que este departamento del Ayuntamiento va a suscribir un convenio con la empresa Accenture para probar durante cuatro meses una herramienta que va a permitir elaborar de forma automática unos determinados informes.

