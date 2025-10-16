Dos profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Dos profesores malagueños han logrado clasificarse entre los finalistas para los Premios Educa Abanca, que distinguirá al Mejor Docente de España 2025. Hay seis categorías ... establecidas y cada una de ellas cuenta con diez escogidos, cuyos ganadores se conocerán el próximo 31 de enero de 2026 en la gala que se celebrará en A Coruña.

En esa selección figuran dos profesionales que ejercen en Málaga: Celia Martí García, profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UMA, que opta al galardón en la división de Universidad, y Sebastián Moreno Leiva, del CPIFP Alan Turing, en Campanillas, elegido en la categoría de Formación Profesional (FP). En el camino se han quedado tres malagueños que fueron inicialmente también seleccionados: en Educación Infantil Ana María García Barea, del CEIP Sierra Bermeja (Estepona) y Silvia Olmedo Salar y Boris Vázquez Calvo en el grupo de Universidad.

El certamen de estos premios, considerados como los Goya de la educación, cuenta con seis categorías (Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional, Universidad y Educación no formal) y se evalúan los méritos de los candidatos tomando en consideración su calidad docente y la satisfacción del alumnado; su proyección en la sociedad; la investigación y transferencia que hacen del conocimiento; su formación y reciclaje; la transmisión de valores, y la innovación y uso de TIC.

La Mención Honorífica a la trayectoria docente será para José Luis Marín, fundador de los colegios Siglo XXI de Valencia y fallecido en la Dana

Los ganadores obtendrán una estatuilla, además de un premio económico de 1.000 euros y un diploma acreditativo, mientras que los restantes nueve finalistas serán obsequiados con una estatuilla y un diploma acreditativo.

Además, el Comité de Baremación de Méritos ha determinado que el merecedor de la Mención Honorífica a la trayectoria docente sea José Luis Marín Carbonell, docente Fundador de los Colegios Siglo XXI de Valencia, fallecido en la tragedia de la Dana de la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Las personas que han presentado su candidatura han destacado que fue «una inspiración siempre y un ejemplo a seguir: daba consejos para mejorar la vida de todos los que le rodeaban, ayudaba en lo que podía y, en definitiva, era un luchador nato que inculcó a su familia».

Plazo Abierto para 2026

Por otra parte, hasta el 31 de julio del 2026 está abierto el plazo para la presentación de candidaturas a la décima edición de los premios Educ Abanca 2026, por lo que cualquier alumno puede presentar al certamen a uno o varios docentes que le imparta docencia durante el curso 2025/2026 y que admire por su buena praxis a través del formulario disponible en la página web www.plataformaeduca.org. En el caso de las etapas de educación infantil y primaria serán las familias quienes deban realizar las propuestas.