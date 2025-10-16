Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Celia Martí y Sebastián Moreno.
IX Premios Educa Abanca

Dos profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Celia Martí, de la UMA, y Sebastián Moreno, de FP, entre los finalistas de los galardones Educa Abanca

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 15:53

Comenta

Dos profesores malagueños han logrado clasificarse entre los finalistas para los Premios Educa Abanca, que distinguirá al Mejor Docente de España 2025. Hay seis categorías ... establecidas y cada una de ellas cuenta con diez escogidos, cuyos ganadores se conocerán el próximo 31 de enero de 2026 en la gala que se celebrará en A Coruña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  6. 6 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  7. 7 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  8. 8 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 95% de discapacidad
  9. 9 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Dos profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025

Dos profesores de Málaga optan al premio al mejor docente de España 2025