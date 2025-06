Los primeros profes de Inglés de los 80: esos pioneros en la EGB que empiezan a jubilarse

«Finally, eventually, at last», el listado de frases útiles que procuraba que sus alumnos estudiaran para tener frescos ciertos conceptos cuando hablasen marcaba su ... día de hoy. Santiago del Amo ponía fin, en español, a una travesía como profesor durante 42 años. Era de los primeros 'teacher' de los años 80, cuando el inglés era todavía ese idioma que había que estudiar para ir por el mundo, pero que en este país sonaba realmente a chino.

Él forma parte de ese elenco de profes del idioma de Shakespeare que poblaban los colegios de la época, un idioma que se empezaba a estudiar en sexto de EGB (ahora sexto de educación primaria), y justo en la jornada en la que se le despedía alguien comentaba esa creencia de que se puede hablar con la IA casi sin saberlo. «Eso nunca será así», explicaba Santiago, «lo importante debe estar en la cabeza».

Precisamente, eso era lo que hacía, llevarse las manos a la cabeza, cuando bajaba ufano las escaleras del colegio Las Teresianas (Academia Santa Teresa) sin esperar lo que dos centenares de sus antiguos alumnos le habían montado abajo. Tantas caras conocidas, tanto cariño detrás de todas ellas. Las letras con su nombre, globos y mucha complicidad. La misma que él ha tenido en todo este tiempo, con las que primero eran sólo alumnas, en la promoción de 1983, y más tarde en las clases mixtas. Años aquellos.

«It's raining cats and dogs» (llueven perros y gatos, es decir con intensidad), que le recordaban, entre risas, sus alumnas ya metidas en los 50. «Las mayores», que decían con elegancia los veinteañeros. Dios se lo pague. Los más pequeños disfrutaban de la sorpresa en esas terrazas escalonadas de un edificio que sigue siendo contemporáneo y único, pese a que se levantó en los años 60.

Ampliar Los más pequeños veían la celebración en el porche de la entrada desde las terrazas escalonadas de Las Teresianas, que cuenta con un edificio singular. P. R. Q.

Santiago, que estaba embargado por la emoción, no paraba de dar besos y abrazos. Es lo que tiene esta profesión, que si te quieren tus alumnos porque seas un buen maestro, porque se cree ese vínculo especial, hay pocas cosas que se puedan igualar y que den más satisfacciones. Del Amo estudió Filología Inglesa y Psicología, y decidió postularse para trabajar en las Teresianas cuando todavía hacia la mili en Zaragoza. Otro arcaismo de la época.

Le entrevistaron, primero la vicedirectora, Mercedes Moreno, y después la directora por aquella época, Rosa Serrano, pero cuenta que cuando llegaba su primer día al colegio le entró cierto nerviosismo. «Darle clase solo a mujeres. ¿Pero dónde me he metido? Mejor doy media vuelta y me voy», que cuenta entre risas. Pero se ve que se lo pensó mejor y siguió adelante. Su primer día de trabajo fue un 2 de septiembre de 1983. Al llegar hizo los cursos de entrenador de baloncesto y ha sacado adelante buenos y memorables equipos.

Pero, ¿a cuántos niños ha dado clase?, que toca preguntarle. Pues a una media de 35 (las promociones antiguas eran de 40 y las actuales de 30), a 1.500 personas. No se casó ni tuvo hijos, así que se puede decir que su gran familia siempre fue este colegio, y que con sus alumnos fraguó una relación fraternal, que en esta jornada se ha hecho más que patente.

«He dedicado toda mi vida a la educación. He sido feliz, y mis compañeros, alumnos y los padres me han aportado mucho. Aprendizaje y complicidad, y de muchos soy amigo fuera del aula», reseña. Cuando se acaban los abrazos, los besos y los selfies afirma: «Siempre digo que estoy en su biografía y ellos, en la mía». Lo que queda.