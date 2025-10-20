Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas

Una carta entregada en mano a cada uno de los profesionales ha puesto en pie de guerra a los tenderos de Mercamálaga, el mercado mayorista ... de Málaga. El Ayuntamiento de la capital acaba de notificarles que va a revocar las licencias que actualmente se encuentran en vigor y que las nuevas condiciones deberán negociarlas directamente con la sociedad que gestiona el espacio. Un cambio, aseguran administrativo, que ha creado una enorme preocupación.

Desde el Consistorio detallan que se trata de un trámite necesario al que obliga la Ley del Patrimonio, aunque los profesionales temen que se aproveche para aumentarles el precio del alquiler y sus condiciones empeoren. «Hay mucha preocupación; incluso nos planteamos hacer una huelga», avanzan algunos empresarios.

Este cambio obedece a que la gestión de Mercamálaga depende mayoritariamente de Mercasa (empresa pública dependiente del Gobierno) y no del Ayuntamiento, por lo que los puestos no pueden formalizarse mediante licencias municipales sino mediante contratos firmados por los presidentes o directores del organismo. En cualquier caso, desde el Consistorio aseguran que de momento no van a vender su parte de la sociedad.

En el documento que se le ha entregado a los profesionales se les informa de que disponen de quince días para realizar todas las alegaciones que consideren oportunas, y que una vez revocadas las licencias deberán negociarlas directamente con Mercamálaga. «Nos han puesto el ejemplo del mercado de Alicante, pero allí algunos mayoristas tendrán que pagar hasta cuatro veces más», señalan.

Los mayoristas consideran que la extinción de las licencias supone «un perjuicio económico grave»

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, que ya se ha reunido con una representación de los mayoristas, asegura a SUR que el objetivo no es otro que adecuar la sociedad a la ley y seguir lo que dice la Abogacía del Estado. Recuerda, no obstante, que desde el año 2013 las administraciones locales no están obligadas a prestar este servicio, aunque ellos no tienen «la voluntad de salir» de la sociedad.

Pérez de Siles explica que este cambio llevan organizándolo desde hace tiempo y que ahora ha llegado el momento de hacerlo efectivo. En paralelo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado recientemente la adecuación de los órganos de gestión en Mercamálaga, en los que el Ayuntamiento tendrá la vicepresidencia y un único consejero (antes ostentaba la presidencia y tenía a cuatro consejeros).

Respecto al precio que deberán abonar a partir de ahora, Pérez de Siles asegura que deberán negociarse directamente con Mercamálaga, aunque inicialmente se trasladarán las condiciones actuales que vienen recogidas en la licencia. «Las tasas se deben adaptar al IPC, aunque llevaban mucho tiempo congeladas», añade.

Terreno municipal

Mercamálaga es una empresa pública gestionada por Mercasa (que cuenta con el 87,22% de las participaciones), el Ayuntamiento de Málaga (que tiene el 12,65%) y la propia Mercamálaga (que tiene un 0,12 por ciento). La cantidad del Consistorio, que no variará con el cambio, corresponde al valor de los suelos donde se asienta, que son de titularidad municipal.

En este sentido, la concejala responsable del recinto recuerda que Urbanismo ya está buscando suelos disponibles para la ampliación del mercado de mayoristas y que una vez que esto ocurra habrá que ver cómo queda la sociedad. «En ese momento habrá que ver si se vende la parte municipal o se amplía su participación».

Tras conocer las intenciones del Consistorio, los mayoristas han presentado un documento de alegaciones en el reclaman la paralización de los expedientes y denuncian que la extinción tiene un «perjuicio económico grave» porque las actuales licencias debían expirar en 2031 y los planes de negocio se habían realizado teniendo en cuenta esa fecha. También critican que no se haya previsto un régimen transitorio. «No toleraremos el uso del citado expediente de revocación y la inminente revocación de nuestras licencias como indebida fórmula de presión a los mayoristas para forzarles precipitadamente a la firma de esos borradores de contratos de arrendamiento, sin una previa y detallada negociación, pues no son meros contratos de adhesión«, resumen.

Con más de 40 años antigüedad, Mercamálaga es considerado el mayor mercado mayorista de Andalucía Oriental. Tiene una superficie cercana a los 300.000 metros cuadrados, un centenar de empresas instaladas y unos 1.200 compradores acuden a diario para abastecer sus negocios de alimentación.

Antes del verano, tal y como adelantó SUR, el presidente de Mercasa se reunió con el alcalde para abordar la futura ampliación del recinto y diferentes planes de futuro como la distribución de última milla o la incorporación de Mercamálaga en el diseño de la interconexión ferroviaria para subir las mercancías al tren.