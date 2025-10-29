Premio internacional de arquitectura para la sede de Utamed en el PTA

La sede de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterránea (Utamed), la primera universidad online de Andalucía, en el Parque Tecnológico, ha sido distinguida con un ... premio internacional de arquitectura que pone en valor la labor realizada por el estudio de arquitectura Flow81 para recuperar y adaptar un edificio que ya existía en la tecnópolis malagueña. En concreto, este proyecto ha recibido el Green Good Design Award 2025, un galardón otorgado por The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design y The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, que reconoce las obras más relevantes en materia de sostenibilidad y diseño responsable.

El Good Design Awards, creado en 1950, es el galardón de diseño más antiguo del mundo. En esta edición, participaron más de doscientos proyectos procedentes de 30 países. El jurado ha destacado la intervención de Flow81 por el aprovechamiento de la estructura de un antiguo edificio de oficinas, y por «la relectura contemporánea del esparto artesanal como material constructivo y de fachada, una fibra natural y local que, aplicada con criterios de circularidad y bajo impacto, transforma un elemento tradicional en símbolo de innovación y sostenibilidad mediterránea», según han señalado desde este estudio que dirige Ignacio Merino.

Ampliar Edificio que alberga la sede de Utamed en el Parque Tecnológico. Sur

Este premio se suma a más de veinte cosechados por Flow81 en apenas dos años, lo que consolida la proyección internacional de esta firma malagueña de arquitectura, que utilizó siete mil metros cuadrados de esparto para cubrir las paredes y fachadas de la sede de Utamed, presidida por Paco Ávila. La ceremonia de entrega de los Green Good Design Awards 2025 tendrá lugar el próximo 4 de abril en Atenas (Grecia), donde se exhibirá el proyecto junto a los demás galardonados.

Utamed inició su actividad el pasado mes de septiembre con 1.500 alumnos, un centenar de profesores (el 65% de ellos doctores) y con el objetivo de ser motor de la innovación de la educación superior con el uso de las nuevas tecnologías para adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas y del tejido productivo actual.