Miguel Reinoso, Ignacio Merino y Paco Ávila. Sur

Premio internacional de arquitectura para la sede de Utamed en el PTA

El estudio Flow81 obtiene el Green Good Design Award 2025 por un proyecto de rehabilitación que combina tradición con diseño contemporáneo

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:25

La sede de la Universidad Tecnológica del Atlántico-Mediterránea (Utamed), la primera universidad online de Andalucía, en el Parque Tecnológico, ha sido distinguida con un ... premio internacional de arquitectura que pone en valor la labor realizada por el estudio de arquitectura Flow81 para recuperar y adaptar un edificio que ya existía en la tecnópolis malagueña. En concreto, este proyecto ha recibido el Green Good Design Award 2025, un galardón otorgado por The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design y The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, que reconoce las obras más relevantes en materia de sostenibilidad y diseño responsable.

