Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa Porras, en la comisión de Medio Ambiente, que preside.
La Casona del Parque

El PP blinda el pleno en Málaga: ahora no se puede ni aplaudir en las sesiones

En la comisión de Medio Ambiente, la popular Teresa Porras amenazó con desalojar la sesión si el público aplaudía «porque lo dice el reglamento». Los niños también tienen su pleno. Toni Morillas aborda la discriminación por sexo

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

La comisión de Medio Ambiente, que dirige la concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras, ha supuesto un punto de inflexión. El alcalde de ... Málaga, Paco de la Torre, bien es cierto que desalojó el pleno en septiembre, un tema que venía coleando desde la sesión de julio, en la que las quejas y el alboroto fueron máximos. Se ve que al inicio del curso político, el regidor ya se había concienciado acerca de la posibilidad de desalojar, y a las primeras protestas cuando intervenía la concejala de Vox, Yolanda Gómez, y la increpaba el público, eso es lo que hizo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa grave un hombre que cayó por un desnivel tras un empujón de su novia en Benalmádena
  2. 2 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  3. 3

    El club negocia con varios técnicos en busca de un acuerdo
  4. 4 Tres accidentes complican el tráfico en la A-7 en Rincón, Ciudad Jardín y Calahonda
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  7. 7 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  8. 8 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  9. 9

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  10. 10

    «En Mijas lo que sucedió hace dos años fue un implante artificial que no ha cuajado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El PP blinda el pleno en Málaga: ahora no se puede ni aplaudir en las sesiones

El PP blinda el pleno en Málaga: ahora no se puede ni aplaudir en las sesiones