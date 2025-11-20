El PP blinda el pleno en Málaga: ahora no se puede ni aplaudir en las sesiones

La comisión de Medio Ambiente, que dirige la concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras, ha supuesto un punto de inflexión. El alcalde de ... Málaga, Paco de la Torre, bien es cierto que desalojó el pleno en septiembre, un tema que venía coleando desde la sesión de julio, en la que las quejas y el alboroto fueron máximos. Se ve que al inicio del curso político, el regidor ya se había concienciado acerca de la posibilidad de desalojar, y a las primeras protestas cuando intervenía la concejala de Vox, Yolanda Gómez, y la increpaba el público, eso es lo que hizo.

Pero lo que hasta ahora no se había visto, y no para de hablarse entre los ediles de la oposición es que la presidencia, en este caso Teresa Porras, amenazase con desalojar el pleno porque el público aplaudía. Es la primera vez que pasa una cosa así que se recuerde al menos en los últimos trece años.

Lo cierto es que De la Torre ha sido «un ejemplo de flexibilidad», salvo alguna excepción. En el concepto de flexibilidad, que tanto le gusta al primer edil, ha entrado que puedan intervenir en el pleno personas a título particular sin pertenecer a asociaciones registradas, que los concejales se pasen del tiempo estipulado cuando tienen que profundizar en algún concepto (es tradicional el 'para terminar' con el que les interpela el alcalde cuando se les acaba el tiempo, y les deja seguir), que el público de la sillería se manifieste aplaudiendo siempre (aunque, como es obvio, les ha llamado la atención cuando increpaban), ha sido respetuoso con las críticas de los ciudadanos que, a veces, todo hay que decirlo, le faltaban al respeto. En fin, pese a las quejas de la oposición por el exceso de flexibilidad en los tiempos de algunos concejales, lo cierto es que la mano ancha de De la Torre ha sido casi siempre bienvenida, entendida como una forma de ser dialogante e inclusivo. Desde esta sección no pocas veces se ha contado que el alcalde llevaba el pleno con guante blanco, y también cuando no ha sido así, como pasó este pasado verano, cuando De la Torre se volvió viral con sus regañinas y su 'a ver, a ver, a ver, a ver', que los adolescentes ponían en bucle con el reel de este periódico de Instagram.

Pero lo cierto es que, a excepción de estos dos plenos mencionados, uno en los que expulsó a diez personas, y otro, en el que desalojó a toda la sillería, el regidor, que lleva 25 años con la vara de mando, ha sabido mantener las formas...y ha dejado aplaudir al público. Otra cosa es que no les haya dejado increpar a los concejales, y le haya regañado a unos y otros, comprensible siendo el presidente del pleno.

Pero, ahora, el equipo de gobierno del PP ha ido un paso más allá, y no precisamente en flexibilidad: Porras conminaba a los vecinos el pasado lunes a no aplaudir en la comisión de Medio Ambiente porque así lo dice el reglamento, y que si aplaudían, los desalojaba. Lo especifica el artículo 81 del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), pero hasta ahora, lo cierto es que no lo habían hecho valer.

En este caso, los vecinos se quejaban por el tratamiento que le daba el área de Medio Ambiente a los gatos comunitarios (callejeros que viven en colonias), que ha provocado que interpongan un contencioso-administrativo, que está en el Juzgado número 4 de Málaga «para ordenar el cese inmediato de la captura y confinamiento de felinos a dependencias municipales salvo los estrictamente necesarios por razones veterinarias justificadas o supuestos tasados» en la ley, que sigue tramitándose pese a que se denegaron las medidas cautelarísimas que exigía la Asociación Andaluza contra la Intolerancia Animal y la Asociación Gatos Málaga, pero de la que se abrió pieza de las cautelares, tal y como dicta el auto del 26 de diciembre.

Por ahora, en la comisión de Urbanismo no hubo aplausos y la concejala presidenta, Carmen Casero, no expuso esta nueva medida. Queda por ver lo que pasa este jueves en las comisiones de Economía, que dirige Carlos Conde, y Derechos Sociales, Paco Pomares; y, sobre todo, observar lo que haga De la Torre en el pleno de este mes.

Ampliar Miembros del pleno infantil, con el alcalde y ediles de la Corporación.

Pleno infantil. Acoso escolar, vivienda o espacios de ocio

El salón de plenos celebró el pleno infantil, al que asistieron en la bancada del público el alcalde, Paco de la Torre, y otros ediles de la Corporación, así como 40 de los 413 consejeros y consejeras infantiles municipales que representan a los 11 distritos de la ciudad y abordaron una treintena de mociones y propuestas –casi les cunde más que a los concejales electos–, que giraron en torno a los derechos de la infancia y asuntos como el acoso escolar, la vivienda, el entorno urbano y espacios de ocio para menores o la prevención del consumo de sustancias entre adolescentes, que son las propuestas procedentes de las mesas de debate que realizan los niños y jóvenes en sus distritos.

Ampliar

Toni Morillas. Critica la discriminación por razón de sexo

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que exigirá una comparecencia este jueves al concejal de Recursos Humanos, Jacobo Florido, recordó este miércoles que hay una sentencia en la que la Justicia ha condenado al Ayuntamiento «por razón de discriminación por sexo, ya que las trabajadoras de la empresa municipal Más Cerca, que prestan un servicio esencial relacionado con el cuidado y la ayuda a domicilio, cobran un salario inferior a otros trabajadores del Ayuntamiento por el hecho de ser mujeres».