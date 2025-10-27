Plutarco tiene deberes atrasados desde hace meses

En muchos de los espacios públicos de Plutarco, especialmente en áreas como el parque que divide la calle, la acumulación de basura se ha convertido ... en una preocupación constante para los residentes y autoridades locales. Este fenómeno, que afecta tanto la estética como la salud pública, es un reflejo de la falta de conciencia y de responsabilidad en la gestión de residuos.

El parque ubicado entre la calle principal se ha convertido en un punto de encuentro para muchas personas, quienes lo utilizan para pasar el tiempo, hacer ejercicio o simplemente descansar. Además, está en la salida de un colegio muy concurrida y tiene bares de moda muy cerca, que acrecienta el tránsito. Sin embargo, una vez que estas personas terminan su visita, dejan atrás latas, botellas plásticas, envoltorios y otros desechos. Esta acumulación de basura no solo afecta a la imagen de la zona, sino que también genera un entorno poco higiénico, atractivo para roedores e insectos, lo cual pone en riesgo la salud de quienes transitan por allí.

Uno de los problemas más evidentes es la tardanza en la recolección de estos residuos. Aunque las autoridades municipales realizan el trabajo de limpieza, en ocasiones la basura se acumula durante varios días antes de ser retirada. Esta demora crea un círculo vicioso, ya que la basura se acumula más rápidamente de lo que puede ser retirada, generando una mala imagen de la zona y dificultando el disfrute de los espacios públicos.