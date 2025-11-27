Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Corporación en pleno bajó a las 12.00 horas al minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Campillos, Concha, de 25 años, que se conoció este miércoles.

El pleno de las basuras: Málaga le pide al Gobierno medidas para rebajar la nueva tasa

PP, PSOE y Con Málaga se ponen de acuerdo para que el Ejecutivo estudie no repercutir todo el coste del tratamiento de residuos en la tasa. PP y Vox tumban la iniciativa de la izquierda para que se cese al gerente de Limasam

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:42

Comenta

El pleno de las basuras no decepcionó y en él quedó más que claro, como ya adelantó este miércoles el alcalde de Málaga, Paco de ... la Torre, que el equipo de gobierno del PP no está cómodo con la aplicación de la tasa de basuras y que son conocedores del coste social que puede tener y en última instancia, electoral. Por eso, si bien el grupo socialista no aprobaba el primer punto de la iniciativa popular para que el Gobierno reformase la Ley 7/2002, por la que deben repercutirse el 100% de los costes a los vecinos y empresas por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que ya va camino de ser una ley polémica, sí vio el portavoz socialista, Dani Pérez, la opción de apoyar a Con Málaga para pedirle al Gobierno «las medidas oportunas para que sea atenúe la carga sobre la ciudadanía (...) y que no se repercuta el coste total» del tratamiento de residuos en las familias. De esta forma, el Ayuntamiento de Málaga, por una mayoría aplastante, 29 votos a favor, y dos en contra de Vox, aprobaba pedir esta revisión de la tarifa al Ejecutivo de un impuesto municipal, que en Málaga y según el anteproyecto que está en información pública, costaría entre 96 y 248 euros por familia.

