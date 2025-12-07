Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de bancos llenos de pintadas en la Plaza de Camas el pasado viernes.
COSAS DE LA CIUDAD

La Plaza de Camas empieza a no ser un lugar referencia

Los bancos tienen pintadas vandálicas, el suelo no siempre está limpio y las jardineras están defectuosas

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:59

Comenta

La Plaza de Camas, ubicada en el corazón de la ciudad – y desde hace una semana cerca de esta redacción– está atravesando por un lamentable ... proceso de deterioro que afecta tanto a su infraestructura como a su estética. Los bancos de la plaza, en particular, se encuentran cubiertos de múltiples pintadas, muchas de las cuales han convertido la zona en un espacio visualmente caótico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  8. 8 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Plaza de Camas empieza a no ser un lugar referencia

La Plaza de Camas empieza a no ser un lugar referencia