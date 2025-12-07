La Plaza de Camas empieza a no ser un lugar referencia

La Plaza de Camas, ubicada en el corazón de la ciudad – y desde hace una semana cerca de esta redacción– está atravesando por un lamentable ... proceso de deterioro que afecta tanto a su infraestructura como a su estética. Los bancos de la plaza, en particular, se encuentran cubiertos de múltiples pintadas, muchas de las cuales han convertido la zona en un espacio visualmente caótico.

Las inscripciones no solo arruinan la apariencia de un lugar que alguna vez fue de descanso y encuentro, sino que también generan una sensación de abandono que desanima a los ciudadanos a disfrutar de este espacio público.

El mal estado de las jardineras –esto lleva tiempo coleando– también contribuye a la degradación de la plaza, en la que los vecinos se quejan de los 'riders'. Estas, que deberían embellecer el entorno, se encuentran dañadas y mal mantenidas. Algunas de las jardineras presentan flora en mal estado, mientras que otras están vacías o con vegetación marchita. La falta de cuidados ha dado lugar a un paisaje poco acogedor, que dista mucho de ser un lugar agradable para los vecinos y turistas que pasan por allí.

Este deterioro no solo afecta a la Plaza de Camas, sino que se extiende también al entorno del Mercado de Atarazanas, una de las zonas comerciales más emblemáticas de la ciudad. Los alrededores del mercado presentan un paisaje igualmente afectado por el abandono y la falta de mantenimiento, en el que los hedores se mezclan con poca movilidad.