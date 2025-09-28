El planetario de Málaga, en punto muerto tras cinco años: Urbanismo pide a los promotores que completen el expediente

El planetario de Málaga sigue sin despegar, cinco años después de que el Ayuntamiento resolviera el concurso para otorgar a unos privados una parcela municipal ... ubicada junto al campamento Benítez y el centro comercial Ikea para la construcción de este proyecto. La concesión para desarrollar esta actuación, inicialmente propuesta por una empresa de Jaén, fue ganada por una sociedad formada por la sociedad local de ingeniería Gestomer junto con el reputado astrónomo malagueño Alberto Castro Tirado y la multinacional Sky-Skan.

Sin embargo, un lustro después, la operación sigue parada. En una reciente respuesta del equipo de gobierno municipal al grupo Con Málaga (IU y Podemos), desde Urbanismo han aclarado que la transmisión de la parcela a los promotores del planetario todavía no se ha formalizado porque se les ha requerido «la presentación de una serie de documentos complementarios». «Una vez que cumplan este requisito, y estén al corriente en el pago del canon, se procederá a aprobar dicha transmisión», añade el ejecutivo local en su respuesta, lo que da a entender que se han producido impagos por parte de los privados respecto al canon económico que ofertaron en el concurso para hacerse con la concesión del suelo: 115.000 euros anuales.

Como informó SUR el año pasado, Urbanismo aprobó la concesión de la licencia de obras para la construcción del planetario en noviembre de 2023. Sin embargo, ese permiso no se ha llegado a expedir porque quedó supeditado al cumplimiento de una serie de condicionantes por parte de los privados, que todavía no han ejecutado. Entre esas condiciones estaba la presentación del proyecto de ejecución del edificio, de otros documentos urbanísticos y el pago de una fianza de 75.283 euros para garantizar la replantación en la misma parcela de los árboles que se ven afectados por la construcción. En concreto, la ejecución del planetario supone la eliminación de 234 ejemplares arbóreos y el trasplante de otros diez.

En la respuesta a Con Málaga, Urbanismo señala que los privados tenían seis meses como plazo máximo para cumplir esos condicionantes para obtener la expedición de la licencia. Sin embargo, en mayo del año pasado, presentaron una petición de prórroga para llevar a cabo esos requisitos «alegando la complejidad y singularidad del proyecto aprobado», según se apunta desde el equipo de gobierno.

No obstante, el pasado 13 de agosto, el servicio de Licencias de Urbanismo emitió un oficio de requerimiento a los empresarios para reclamarles que cumplan los condicionantes que quedaron sin completar para la expedición de la licencia, dándoles un plazo de 15 días para ello o para que alegaran respecto a esta demanda.

Ampliar Ubicación de la parcela en la que está prevista la construcción de un planetario. Sur

Al no haberse expedido aún la licencia de obras, no ha empezado a contar el plazo de tres meses que se marcó en el concurso para que se iniciaran las obras del planetario desde ese hito administrativo. Este incumplimiento por parte de los promotores, al no dar respuesta a esas condiciones, faculta al Ayuntamiento para anular el permiso de obras. Con todo, no está aún claro si Urbanismo dará finalmente ese paso y romperá la baraja para reconducir este proyecto con otros privados.

Cuestionados por este periódico, los empresarios que están detrás de la propuesta que ganó el concurso para la construcción del planetario han asegurado que no están parados y que pronto habrá novedades respecto al avance del proyecto. Sin embargo, a nivel administrativo, el planetario sigue frenado porque no dan respuesta a lo que el Ayuntamiento les pide para completar la transmisión del suelo y la expedición de la licencia de obras.

Diez millones de euros de inversión

Las obras del planetario suponen una inversión de unos diez millones de euros. Según se informó en 2020, sería el más grande de España y uno de los mayores de la Unión Europea, ya que su sala de proyecciones, con capacidad para 400 personas, alcanzaría un diámetro interno de 27 metros. Está previsto en una parcela de 8.659 metros cuadrados ubicada entre el Benítez y el centro comercial Ikea, junto al vial que conecta la N-340 con la autovía de Guadalmar, y dispondrá de 116 plazas de aparcamiento.

El concurso para adjudicar esta parcela municipal con destino a la construcción de un planetario fue promovido por el Consistorio a raíz de una propuesta presentada por la sociedad jiennense AstroÁndalus. Sin embargo, a la convocatoria se presentó otra oferta más, de la sociedad Málaga Planetarium, que fue la que finalmente resultó adjudicataria.

La previsión de sus promotores es que por sus instalaciones pasen en torno 500.000 visitantes anuales. En una de las dos plantas del edificio se realizarán exposiciones de ciencia y tecnología, y también habrá un espacio para talleres educativos de divulgación científica-tecnológica para jóvenes, según han anunciado estos empresarios.