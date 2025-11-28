Pinosol sigue con su decadencia semanal

La zona de Pinosol, que se extiende hasta La Victoria, atraviesa un grave problema de acumulación de basura que afecta tanto a la calidad de ... vida de los vecinos como al paisaje urbano, además de la movilidad.Los alrededores de los contenedores de residuos se encuentran constantemente desbordados, con basura esparcida por las aceras y los espacios verdes cercanos.

Esta situación ha generado una queja recurrente entre los residentes, quienes denuncian la falta de medidas eficaces para mantener la limpieza y el orden en el área.

El problema se extiende más allá de los puntos de recogida de basura. Las zonas verdes de Pinosol, que deberían ser espacios de esparcimiento, también se ven afectados por la acumulación de desechos. Esto no solo degrada el entorno, sino que pone en riesgo la salud pública y el bienestar de los habitantes, especialmente en un área tan frecuentada por familias y personas que disfrutan del aire libre.

Los vecinos consideran que la causa principal de este problema podría ser la insuficiencia de papeleras y recipientes para residuos en el área. En muchos puntos de la zona, los contenedores existentes no parecen ser suficientes para cubrir la demanda de reciclaje y disposición de basura generada, lo que provoca que muchos transeúntes dejen sus desechos en las inmediaciones. Este malestar se extiende también a las zonas cercanas al Cristo de la Epidemia y al Santuario de La Victoria, donde las quejas sobre la limpieza son igualmente frecuentes.