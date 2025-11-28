Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Basura que impide el paso en la zona de PInosol. SUR
COSAS DE LA CIUDAD

Pinosol sigue con su decadencia semanal

Los vecinos de la zona llevan meses avisando que la crecida de basura es notable, y necesitan más contenedores

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:00

La zona de Pinosol, que se extiende hasta La Victoria, atraviesa un grave problema de acumulación de basura que afecta tanto a la calidad de ... vida de los vecinos como al paisaje urbano, además de la movilidad.Los alrededores de los contenedores de residuos se encuentran constantemente desbordados, con basura esparcida por las aceras y los espacios verdes cercanos.

