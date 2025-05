Paco de la Torre sigue sacando pecho de su plan de vivienda en el ecuador del mandato y apuesta por los pisos pequeños

Pilar R. Quirós Málaga Martes, 27 de mayo 2025, 15:03 Comenta Compartir

La rueda de prensa del paso del ecuador del mandato del alcalde de Málaga, Paco de la Torre, no fue exactamente una rueda de prensa, porque una vez que estuvo cuarenta minutos haciendo su balance, apenas hubo opción de preguntar y la mayoría de los asuntos de interés quedaron en el aire o en una nota de prensa de 28 páginas. Cuestiones contextuales aparte, el alcalde de Málaga, volvió a sacar pecho de su plan de vivienda, y más concretamente de los pisos pequeños de 35 a 45 metros cuadrados, que quiere que empresas constructoras aborden en 20 parcelas de uso dotacional (suelos de equipamiento).

Estas parcelas se podrán utilizar gracias al nuevo decreto de la Junta de Andalucía de medidas urgentes para construir más vivienda protegida, al que para acogerse había que aprobarlo en el pleno de la ciudad, como así se hizo. «Somos el primer municipio en hacerlo», que dijo orgulloso. Lo que no quedó claro era cuáles iban a ser la veintena de parcelas de suelo de equipamiento que se iban a dedicar a este proyecto, ni el número de pisos grosso modo que podrían construirse. «Los suelos dotacionales ya son finalistas, lo que supone que son a costo cero», puntualizó visiblemente satisfecho.

El primer edil subrayó que los suelos se concederían a las empresas constructoras que más baratos ofertaran los alquileres, y defendió que esta es una importante solución a «la emergencia habitacional», ya que hay hay cuatro veces más demanda que oferta« y que se trataba de que fuese en régimen de alquiler transitorio, de manera que la persona que la alquilara acabara marchándose con cierta edad a otro piso con mejores condiciones, pero no explicó cómo se realizaría esta transición, que no parece fácil a priori. Dijo confiar en el »éxito profesional de la gente«, ya que este programa de viviendas reducidas tendrán un uso temporal.

El proyecto para construir en una veintena de suelos de uso dotacional deberá pasar por el pleno, ya que constituye una modificación del PGOU, pero el PP no tendrá problemas para sacarlo adelante con su mayoría absoluta, pese al voto en contra ya expresado por los grupos de la oposición. Las concesiones a las constructoras serán por 75 años, pero «los inquilinos no estarán toda su vida allí», subrayó, explicando que se trata de una vivienda más amplia que una habitación (las que se alquilan ahora por toda la ciudad) «y será una vivienda dignísima», puntualizó

Del plan municipal de Vivienda 2023-2027, De la Torre volvió a indicar que habían sumado un millar de VPO en Soliva Oeste a las ya planificadas, con lo que subían a 5.100 protegidas por lo que subían a 9.900 viviendas (8.900 era el propósito inicial). Hasta la fecha, y según la nota de prensa, el Ayuntamiento ha iniciado la promoción de 3.500 viviendas protegidas, de forma directa o con la colaboración público privada: 1.041 están en fase de construcción, 1.371 en fase de solicitud de licencias, 5 en licitación de obras, y 1.017 en fase de proyecto junto a 117 alojamientos. La inversión municipal para la construcción de estas promociones ascienden a 120 millones de euros.

En los grandes proyectos, Auditorio, el Astoria o el Plan Litoral o el Plan Guadalmedina, no hay grandes avances

De los grandes proyectos de la ciudad, De la Torre no pudo contar grandes avances, ya que el Auditorio, reconoció, sigue empantanado porque el Ministerio de Cultura no quiere participar poniendo un 21% de su coste, que empezó por 115 millones de euros y ya va por 200. Pero no sólo habría que contar con la dotación presupuestaria del Ministerio sino también de empresas particulares, de la que todavía, que se sepa, no se ha presentado ninguna interesada. No obstante, la palabra de De la Torre en la rueda de prensa fue «avanzamos», y en el caso de la parcela del Astoria, que el Ayuntamiento compró hace 15 años, indicó que se trabajaba en el convenio de colaboración con la Fundación Unicaja, y que también estaba «avanzándose» el de la la Fundación la Caixa, Caixa Fórum, y pronosticó que su puesta en marcha iba a coincidir en el tiempo, pero no puso fecha.

Respecto al Plan Litoral indicó que «sigue vivo» y que lo último que había hecho el Ayuntamiento era pedir una ayuda europea para un proyecto, una vez que se habían finalizado los anteproyectos de los intercambiadores de Vialia, la plaza de la Marina, el propio eje y la remodelación del Parque y el Puerto. El proyecto solicitado a Europa es el de los intercambiadores, para lo que la UE aportaría un 50% de la financiación, puntualizó.

Del estadio de fútbol de La Rosaleda, De la Torre indicó que se habían hecho 16 estudios orientados a la ver la viabilidad técnica y que «se está trabajando en el convenio entre la Diputación Provincial, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía», pero no abundó en cómo sería al tiempo que pasó de puntillas por el Plan Guadalmedina y de los puentes plaza, en el que ni siquiera hubo opción a preguntarle, y del que indicó que se están estudiando las ofertas presentadas.

También sacó pecho del ámbito tecnológico, y se congratuló de llegada del IMEC a Málaga (que es un proyecto puntero en la investigación y desarrollo de chips y semiconductores, con una inversión total de 615 millones de euros y una apertura prevista para 2030), al tiempo que subrayó que el proyecto 'Málaga Open for Business', las empresas tecnológicas instaladas en la ciudad aportaban a su PIB más de 16% y casi 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos (datos de 2022 y 2023).

El regidor también hizo un repaso por los autobuses sostenibles de la EMT, de los que a final de año habrá 120 vehículos de estas características (71 híbridos y 49 eléctricos), «cuyo objetivo es llegar a 2030 con toda la flota sostenible», puntualizó; los 60 kilómetros de carriles bici, las obras para terminar el parque en el Campamento Benítez, entre otras obras en los barrios, así como la remodelación de los mercados de Huelin y Bailén, así como los dos parques fotovoltaicos, que producen energía para 3.000 viviendas que suponían un gran ahorro para el Ayuntamiento. De las playas subrayó que todas contaban ya con alumbrado LED, que es sostenible, y que supone un ahorro de cuatro millones de euros al año junto al LED del resto de la ciudad, entre otra serie de proyectos en los distritos y áreas del Ayuntamiento.