Paco de la Torre mueve la trastienda en Málaga: los cambios continúan en los distritos

Las competencias en los distritos no son del papel couché. Lo que pita en el Ayuntamiento de Málaga son las áreas, y las potentes son ... las conocidas por todos, entre las que destacan Urbanismo, Economía, Cultura, Turismo, Deportes o Medio Ambiente, y por supuesto la portavocía del grupo popular. Durante muchos años ser concejal de distrito era ser concejal de segunda hasta que el alcalde, Paco de la Torre, se dio cuenta de que el poder territorial, el pueblo y los votos estaban en los barrios y reorganizó la estructura para que los concejales políticos, que no los independientes, tuvieran un papel preponderante en donde de verdad late lo que piensa la ciudadanía.

Los distritos han pasado por muchos avatares, pero desde que cuentan con un concejal, jefe de distrito y asesores del equipo de gobierno del PP están más controlados, como dicen los de dentro. En realidad, de lo que se trata es de escuchar a los ciudadanos e intentar darle salida a sus demandas, al final gobernar es eso, servicio público, aunque algunos piensen que es sólo pisar pelo de alfombra y ponerse en la foto.

El viernes pasado, el Ayuntamiento de Málaga informaba de las modificaciones que De la Torre efectuaba en el equipo de gobierno del PP, que los de dentro achacan a los cambios que suele abordar a mitad de mandato (2023-2027). Lo cierto es que lo que podría ser una crisis de gobierno es en este caso una mini crisis y se queda en la trastienda, en los distritos. Un lugar poco común para los medios de comunicación porque ahí no se mueven los grandes proyectos ni las grandes empresas municipales, pero donde está de verdad el poder municipal.

Pero, ¿por qué ha realizado De la Torre cambios en tres distritos, que han afectado a cuatro concejales? El movimiento de las fichas del dominó, según se ha contado, tenían el objetivo de que la concejala de Educación, María Paz Flores, se dedicase en exclusividad a ser coordinadora de la Red Estatal de ciudades Educadoras hasta 2027.

Pero las cosas no van así en el Ayuntamiento. Cuando alguien supuestamente sube en el escalafón no le despojan de competencias sino que asume otras nuevas, y menos tratándose del área de Educación, que aunque el alcalde la tenga todo el día en la boca y en sus discursos, lo cierto es que el Ayuntamiento de Málaga no tiene competencias más allá de los programas de educación que realiza motu proprio y de la limpieza de los colegios (gestión de Limposam) y del mantenimiento de los mismos.

Entre bambalinas, lo cierto es lo que se comenta con fuerza es que María Paz Flores no ha encajado en el distrito Bailén-Miraflores, que en el pasado mandato dirigía Elisa Pérez de Siles y, anteriormente, Mario Cortés, ambos con dos perfiles muy políticos, por lo que parece que han estimado que lo mejor es que deje la competencia y que otro edil se foguee antes de las elecciones municipales de 2027. Los que la han visto trabajar en el distrito indican que Flores es «germánica» en los procedimientos y que los vecinos son más de mandar whatsapps haciendo peticiones y que esta es la vía de comunicación que manejan otros concejales de forma asidua y con naturalidad.

Tampoco encajó Flores en el distrito Carretera de Cádiz en el pasado mandato, al que llegó al final, lo que hizo que en este le cayese a Paco Pomares junto con el distrito de la Palmilla. Dos distritos, doble trabajo de calle.

La concejala que ha asumido Bailén-Miraflores ha sido Mercedes Martín, que deja Churriana, distrito el que viven su familia y ella, y donde tanta cercanía procura que tenga afines y no tan afines. Churriana siempre ha sido medio-pueblo y se conocen todos.

Y el que irá a Churriana es el responsable de Deportes, Borja Vivas, al que le cargan de trabajo, ya que se suma a su distrito actual, Teatinos, que en el anterior mandato era de la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada.

Llamaba a algunos la atención que teniendo ahora tantas responsabilidades, Borja Vivas no fuese teniente de alcalde. Lo cierto es que las tenencias de alcaldía categoriza a los concejales del equipo de gobierno porque éstos forman así parte de la junta de gobierno local, en la que sólo se sientan un tercio de la Corporación, es decir 10 en el Ayuntamiento de Málaga mientras que en el equipo de gobierno del PP son 17.

Ampliar Mercedes España y Laura Robles, asesoras del equipo de gobierno del PP.

Siguen los cambios. Dos asesoras del equipo de gobierno cambiarán de sitio

Los cambios parece que seguirán en la tercera escala de los distritos, en el apartado de asesores que tiene el alcalde en su haber. Precisamente, una de las asesoras de las que se prevé que vaya a otro destino, siempre y cuando De la Torre firme los decretos (y de todos es conocido que no le gusta que se cuenten los cambios antes de que acontezcan) es el de la que era asesora en Puerto de la Torre, y más tarde pasó a Turismo, Mercedes España, precisamente la madre de la nueva concejala de Bailén-Miraflores y de Juventud, Mercedes Martín. Lo cierto es que el área de Turismo ha sido hasta la fecha el cajón de sastre donde llegan los que no encajan en otros sitios, y entre ellos el máximo exponente es Raúl López, el exconcejal de Urbanismo, que ahí sigue sin que se sepa muy bien qué hace.

Mercedes España tiene un perfil muy político dentro del PP, al igual que la asesora Laura Robles, que trabaja hasta la fecha para la concejala Mar Martín, responsable de Participación y del distrito de Campanillas, y que todo apunta a que también cambiará de destino.