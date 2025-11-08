Las mejores ofertas de trabajo del IMFE en Málaga del 3 al 10 de noviembre de 2025

MANTENIMIENTO HOTEL

Hotel ubicado en el centro histórico de Málaga, necesita cubrir una vacante de MANTENIMIENTO. ¿Tienes experiencia en el mantenimiento de instalaciones y estás buscando una nueva oportunidad en el sector hotelero? ¡Nos gustaría contar contigo! Funciones principales:Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del edificio: cerrajería, iluminación, pintura, albañilería, climatización y fontaneríaControl y revisión periódica de equipos e infraestructuras.Resolución de incidencias técnicas diarias.Coordinación con otros departamentos para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Requisitos:Entre 1-3 años de experiencia demostrable en hoteles o entornos similares.Persona resolutiva, organizada y con capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.Formación técnica relacionada con el puesto. Grado medio en electricidad, climatización o similar.Residencia en Málaga o alrededores. Ofrecemos:Contrato a jornada parcial 30h. de domingo a jueves (descansos viernes y sábado)Salario según convenio colectivo del sector. (16.880? brutos anuales).Contrato Indefinido. Estabilidad laboral y buen ambiente de trabajo en un equipo comprometido.Horario: Domingo de 10:30h a 14:30h (4h)Lunes de 8:30 a 16:30h (8h)Martes, Miércoles y Jueves de 9:30h a 15:30 (6h) Si estás buscando una oportunidad para trabajar en un entorno dinámico, ¡esperamos tu candidatura!