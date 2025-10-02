Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El concejal de Economía, Carlos Conde, y la edil de Participación, Mar Torres, durante la presentación este jueves de los presupuestos participativos en el patio de Banderas. P. R. Q.

¿Qué obras han decidido los malagueños que se van a hacer en sus barrios?

El Ayuntamiento de Málaga da a conocer el medio centenar de actuaciones en los once distritos de la ciudad valoradas en 2,8 millones de euros. Unas 1.900 personas han votado por las que tenían más interés

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:48

Comenta

El Ayuntamiento de Málaga sigue explorando en el concepto de participación ciudadana, y si en 2024 se presentó un plan de presupuestos participativos para los ... años 2024 y 20025 por valor de 2,4 millones de euros, que se sigue ejecutando; para los años 2026 y 20027 ha aumentado su cuantía a 2,8 millones, que se distribuyen en mejoras en los once distritos de la ciudad solicitadas por los ciudadanos, tal y como han indicado este jueves la concejala de Participación, Mar Torres; y el edil de Economía, Carlos Conde. Los concejales daban cuenta de cómo se ha realizado el proceso de selección de propuestas, en concreto medio centenar actuaciones del total de 307 que presentaron los ciudadanos.

