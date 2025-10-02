¿Qué obras han decidido los malagueños que se van a hacer en sus barrios?

El Ayuntamiento de Málaga sigue explorando en el concepto de participación ciudadana, y si en 2024 se presentó un plan de presupuestos participativos para los ... años 2024 y 20025 por valor de 2,4 millones de euros, que se sigue ejecutando; para los años 2026 y 20027 ha aumentado su cuantía a 2,8 millones, que se distribuyen en mejoras en los once distritos de la ciudad solicitadas por los ciudadanos, tal y como han indicado este jueves la concejala de Participación, Mar Torres; y el edil de Economía, Carlos Conde. Los concejales daban cuenta de cómo se ha realizado el proceso de selección de propuestas, en concreto medio centenar actuaciones del total de 307 que presentaron los ciudadanos.

Pero, ¿cómo se han elegido finalmente que actuaciones llevar a cabo? Primero, los ciudadanos han presentado propuestas de mejora de mobiliario (bancos, farolas, barandillas) en sus distritos, parques infantiles, parques caninos, zonas verdes, y equipamientos deportivos, como explicaba Mar Torres. Tras la presentación de las 307 propuestas, después ha habido una fase de apoyos a las mismas, como explicaba Mar Torres. La tercera fase ha sido la viabilidad técnica y por último, las votaciones, en la que han participado 1.900 personas. Carlos Conde ha indicado que, como ya se ha decidido cuáles van a ser los proyectos, que en los Presupuestos de 2026 y 2027 irán incluidas como tal las partidas presupuestarias consignadas a cada una de las mejoras de forma específica en el distrito donde se vayan a ejecutar, de tal forma que no deban hacerse modificaciones presupuestarias a lo largo del año para indicar exactamente cuál es el destino del montante total, 1,4 millones de euros en 2026 y 1,4 millones de euros en 2027.

Las votaciones se han realizado online y de forma presencial, ya que la brecha digital no puede interferir en estos procesos y hay que darle la oportunidad a todos los vecinos de mostrar su elección, y el objetivo, según Torres y Conde, es que la forma de selección se vaya mejorando cada año para que llegue a un mayor número de personas. «Tenemos la firme convicción de que hay que seguir caminando en la descentralización de los servicios públicos hacia los distritos, ampliando la capacidad económica de los mismos», puntualizaba.

En esta línea, el concejal de Economía explicaba que, si bien no todos los proyectos presentados han podido ejecutarse, sí se tendrán en cuenta algunos de ellos para poder ejecutarlos a través de las partidas consignadas a los barrios.

En concreto, los distritos con más población y más territorio han podido contar con una partida aproximada por año de 154.000 euros al año, tal y como explicaba la concejala de Participación, Mar Torres, mientras que los menos poblados y con menos extensión han tenido tenido en su haber 112.000 euros por año aproximadamente. Torres ha explicado la dificultad que entraña este proceso por la selección y votación de los mismos así como el proceso de viabilidad económica, de tal forma que el hecho de que el plan sea bianual facilita mucho su puesta en marcha.

Las obras que se van a acometer son las siguientes:

-Distrito Centro

• 2026: restauración y puesta en valor del Jardín de los Monos (plaza de la Victoria) mediante un proyecto de embellecimiento del entorno y de recuperación de la identidad de este espacio con alguna alegoría (por definir) que rinda homenaje a los monos que en su día habitaron esta plaza. El presupuesto es 120.400 euros.

• 2027: remodelación de la pista deportiva Juan Reina, en La Trinidad, consistente en la sustitución completa del cerramiento perimetral, la instalación de nuevas porterías, y la pintura tanto del muro que rodea la pista como del propio pavimento. El presupuesto es de 120.400 euros.

-Distrito Este

• 2026: instalación de letras que anuncien el acceso a las barriadas de La Pelusa, La Araña, Olías, Jarazmín, La Mosca, El Palo, Pedregalejo y uno de Bienvenidos a El Palo por un total de 96.800 euros; así como obras de eliminación de biondas de la Carretera de Olías desde el número 69 hasta el puente y su sustitución por una valla ornamental con un importe estimado de 57.200 euros.

• 2027: creación de un pasaje accesible tras el centro de salud de El Palo y la avenida Juan Sebastián Elcano (27.000 euros) y creación de acerado en el tramo que conecta la estación de ITV de El Palo con Carretera de Olías hasta las instalaciones del Servicios Operativos del distrito (127.000 euros).

-Distrito Ciudad Jardín

• 2026: creación de acerado y mejora de la canalización de recogida de aguas pluviales en la calle Hoyo del Santo (barriada San José) que minimice la caída de agua hacia esta calle y el arrastre de tierras del talud existentes, así como la renovación del perímetro de la pista deportiva existente, por un total de 120.400 euros.

• 2027: instalación de letras que anuncien el acceso a las barriadas del distrito, tales como Las Flores, Parque del Sur, San José, Sagrada Familia y Mangas Verdes, quedando otras pendientes de ubicación que también serán incorporadas (120.400 euros).

-Distrito Bailén-Miraflores

• 2026: renovación del suelo del parque infantil del Centro de Educación Infantil Altabaca, consistente en la sustitución de todo el pavimento por otro más seguro y antideslizante (30.000 euros) y mejoras en el campo de fútbol de Carlinda consistentes en la reparación estructural de la grada, la instalación de una cubierta y trabajos de pintura, entre otras actuaciones (90.400 euros).

• 2027: creación de un espacio de sombra y parque infantil junto a la entrada del colegio Miraflores (38.000 euros) e instalación de estructuras de sombra en los parques infantiles de los distintos barrios (82.400 euros).

-Distrito Palma-Palmilla

• 2026: reforma y mejora de las pistas de tenis y pádel situadas en los números 7, 14 y 34 de la avenida Janes Bowles (112.000 euros).

• 2027: reforma y mejora de las pistas de fútbol-sala y baloncesto situadas en los números 7, 14 y 34 de la avenida Janes Bowles (112.000 euros).

-Distrito Cruz del Humilladero

• 2026: renovación y mejora del parque infantil de la calle Argentea, consistente en la ampliación de la zona de juegos y la incorporación de elementos inclusivos (154.000 euros).

• 2027: remodelación e instalación de estructuras de sombra en los parques infantiles de Carranque, ubicados en las calles Virgen de Begoña y Joaquín Verdugo (154.000 euros).

-Distrito Carretera de Cádiz

• 2026: ampliación del parque canino de la calle Lexicógrafa María Moliner para dividirlo en un espacio específico para perros grandes y medianos y otro para pequeños (96.800 euros); instalación de tres mesas de ping-pong de material antivandálico y adaptado al exterior en el Parque 25 de Noviembre, de Parque Litoral (7.500 euros); y mejoras en los jardines de la calle Jalón consistentes en el acondicionamiento del talud existente en la zona verde y recrecido del acerado del itinerario peatonal (49.700 euros).

• 2027: creación de un espacio para la práctica de la calistenia en el Parque 25 de Noviembre con aparatos funcionales como súpercombi, bicicleta elíptica, press de hombros y pectorales o pedales, entre otros, con un presupuesto de 96.800 euros; y realización de una escultura-monumento de homenaje a las cigarreras que represente el trabajo de las mujeres que trabajan en la antigua Tabacalera (57.200 euros).

-Distrito Churriana

• 2026: primera fase de creación de una zona deportiva en El Pizarrillo, con un parque infantil, pista deportiva de baloncesto 3x3 y zonas de sombra en la parte infantil (112.000 euros).

• 2027: segunda fase de la zona deportiva en El Pizarrillo, incluyendo un parque de calistenia, una zona verde sombreada y la ampliación de la zona de juegos (112.000 euros).

-Distrito Campanillas

• 2026: instalación de módulos prefabricados para uso público durante todo el año en la barriada de Las Castañetas (112.000 euros)

• 2027: reparación integral de las instalaciones deportivas ubicadas en la calle Suppe (112.000 euros).

-Distrito Puerto de la Torre

• 2026: creación de un parque infantil y zonas verdes en una parcela municipal entre la calle Sirio y Fernán Pérez de Guzmán (120.400 euros).

• 2027: creación y acondicionamiento de zonas verdes y parques en El Cañaveral (120.400 euros).

-Distrito Teatinos

• 2026: iluminación de las calles peatonales que rodean el Parque de los Cuentos y el Parque Doctor Rodríguez Barrionuevo, así como del entorno del campo de fútbol El Romeral entre la calle Esquilo y la avenida Navarro Ledesma (120.400 euros).

• 2027: instalación de sombra en el parque infantil situado entre las calles Orson Welles y Carril del Capitán (120.400 euros).