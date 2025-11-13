Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rubén Marfil muestra el brazo cuya movilidad ha recuperado. SUR

La neuroestimulación permite recuperar la movilidad en un paciente con síndrome de dolor regional complejo

Rubén Marfil, paciente de 45 años, llevaba siete años con progresiva limitación funcional y dolor intenso y el último año sin poder mover el brazo

SUR

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

¿Imaginan recuperar la movilidad tras más de un año sin poder mover el brazo y siete años de dolor intenso y pérdida progresiva de ... funcionalidad? Es el emocionante caso de un paciente que había perdido la movilidad del brazo izquierdo tras desarrollar un Síndrome de Dolor Regional Complejo (SDRC), quien ha recuperado la funcionalidad del miembro gracias a la implantación de un neuroestimulador en el ganglio de la raíz dorsal cervical, un tratamiento innovador que actúa sobre la causa neurológica del dolor, llevado a cabo por el equipo de la Unidad de Dolor del Hospital Quirónsalud Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  3. 3 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  4. 4 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  5. 5 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  6. 6

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  7. 7 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9

    Nuevo diseño de la Torre del Puerto de Málaga, misma polémica de siempre
  10. 10

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La neuroestimulación permite recuperar la movilidad en un paciente con síndrome de dolor regional complejo

La neuroestimulación permite recuperar la movilidad en un paciente con síndrome de dolor regional complejo