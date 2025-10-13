Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nace en Málaga la Confederación de Sindicatos de Inquilinas

La agrupación cuenta con un total de once sindicatos miembros y «sienta las bases para extender la lucha contra el rentismo en el Estado Español»

Europa Press

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:23

Tras un fin de semana de encuentros y debates en la ciudad de Málaga, ha nacido la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, «que sienta las ... bases para extender la lucha contra el rentismo en el Estado Español». Así lo han dado a conocer en un comunicado desde la propia confederación, que señala que bajo el lema «Tenemos las llaves para bajar los alquileres. Acabemos con el negocio de la vivienda», se ha aprobado por aclamación la declaración de principios, estatutos y un plan de acción «enfocado a fortalecer las alianzas con el sindicalismo laboral y vincular la defensa de la vivienda con la lucha contra la carestía de la vida».

