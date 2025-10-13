Nace en Málaga la Confederación de Sindicatos de Inquilinas

Tras un fin de semana de encuentros y debates en la ciudad de Málaga, ha nacido la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, «que sienta las ... bases para extender la lucha contra el rentismo en el Estado Español». Así lo han dado a conocer en un comunicado desde la propia confederación, que señala que bajo el lema «Tenemos las llaves para bajar los alquileres. Acabemos con el negocio de la vivienda», se ha aprobado por aclamación la declaración de principios, estatutos y un plan de acción «enfocado a fortalecer las alianzas con el sindicalismo laboral y vincular la defensa de la vivienda con la lucha contra la carestía de la vida».

La nueva Confederación de Sindicatos de Inquilinas cuenta con un total de once sindicatos miembros y prevé ampliarse con nuevos sindicatos durante los próximos meses. La creación de esta organización es el resultado de ocho años de historia del sindicalismo inquilino iniciado en 2017, cuando surgieron los primeros Sindicatos de Inquilinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Zaragoza e Ibiza ante el aumento del precio del alquiler. En el último año, se han sumado nuevas sedes en Vigo, Sevilla, Cádiz, Asturias, Guadalajara, Segovia, Ibiza y Formentera, Segovia y Guadalajara con grupos en formación en Valencia, Mallorca, Almería, Toledo y Zamora.

Según refieren, la coordinación entre estos sindicatos se consolidó con la manifestación del 5 de abril en más de 40 ciudades y con la campaña estatal «Nos Quedamos», que busca frenar las expulsiones tras la finalización de contratos mediante la organización vecinal y la resistencia colectiva.

Uno de sus compromisos es avanzar en la construcción de una huelga general por la vivienda y contra el aumento del coste de la vida

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas nace con el objetivo de dotar al movimiento inquilino de una herramienta política y sindical capaz de orientar y coordinar la lucha por el derecho a la vivienda en toda España. Su programa tiene como objetivo bajar drásticamente los alquileres, que los contratos sean indefinidos, recuperar los pisos vacíos, turísticos y desviados al mercado de temporal y el reconocimiento de los derechos sindicales de las inquilinas. La Confederación apuesta también por la creación de un parque de vivienda pública y cooperativa fuera del mercado y la garantía de una vivienda digna en la transición ecosocial.

«Todo ello con una convicción clara: solo la organización colectiva de las inquilinas, unida al sindicalismo laboral y al resto de luchas sociales, puede acabar con el negocio de la vivienda y conquistar el derecho real a un hogar para todas», apuntan.

Huelgas

Uno de los acuerdos centrales del congreso celebrado en Málaga es el compromiso de la confederación para avanzar en la construcción de una huelga general por la vivienda y contra el aumento del coste de la vida.

Bajo este propósito, ponen en el centro la necesidad de vincular las condiciones materiales de la población con el derecho a la vivienda y es por ello consideran estratégico fortalecer los vínculos con el sindicalismo laboral.

Esta apuesta se enmarca en la extensión de un de huelgas de alquileres que se inició el pasado curso con los inquilinos en Madrid y de Cataluña. «Las huelgas de alquiler se están consolidando como una nueva herramienta de lucha para defender los derechos de los inquilinos», consideran. Así, durante los próximos meses los sindicatos anuncian nuevas huelgas de alquileres coordinadas en distintos territorios del estado.

«La creación de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas marca un salto de escala decisivo para enfrentar con más fuerza y coordinación el problema de la vivienda en todo el Estado», concluyen.