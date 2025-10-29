El Museo Alborán en el Palmeral de las Sorpresas, a un paso más de hacerse realidad

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha aprobado este miércoles el otorgamiento de una concesión administrativa al Ayuntamiento de Málaga para ... la ocupación y explotación del Edificio Institucional número 2, ubicado en el Palmeral de las Sorpresas, con el objetivo de acoger el futuro museo Alborán.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la Autoridad Portuaria de Málaga en un comunicado, en el que detalla que este equipamiento estará destinado a la divulgación científica, sensibilización ambiental y mejora de la biodiversidad litoral y urbana asociada al mar de Alborán.

Según señalan, el acuerdo supone un nuevo avance tras la extinción, por mutuo acuerdo, del convenio suscrito en 2005 entre la Autoridad Portuaria de Málaga y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), formalizada el 28 de septiembre de 2023.

Desde entonces, la Autoridad Portuaria malagueña estableció una autorización administrativa temporal con el fin de garantizar la ocupación jurídica regular hasta la definición de la nueva concesión.

La concesión aprobada tendrá una duración de diez años y permitirá poner en marcha un espacio museístico vinculado al proyecto 'Lifewatch Alborán', impulsado por el Ayuntamiento de Málaga, cuyo propósito es fomentar el conocimiento del entorno marino, promover la conservación de los ecosistemas costeros y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el litoral.

Con esta decisión, la Autoridad Portuaria de Málaga reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la cultura científica y la integración del puerto con la ciudad, consolidando el Palmeral de las Sorpresas como un enclave singular de divulgación y convivencia junto al mar, destacan.