Edificio que acogerá el Museo Alborán.

El Museo Alborán en el Palmeral de las Sorpresas, a un paso más de hacerse realidad

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha aprobado este miércoles el otorgamiento de una concesión administrativa al Ayuntamiento para la ocupación y explotación del Edificio Institucional número 2

EP

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:10

Comenta

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga ha aprobado este miércoles el otorgamiento de una concesión administrativa al Ayuntamiento de Málaga para ... la ocupación y explotación del Edificio Institucional número 2, ubicado en el Palmeral de las Sorpresas, con el objetivo de acoger el futuro museo Alborán.

El Museo Alborán en el Palmeral de las Sorpresas, a un paso más de hacerse realidad