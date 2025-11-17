La microelectrónica y los videojuegos escalan posiciones: la UMA creará dos cátedras con el impulso del Ayuntamiento

La comisión de Medio Ambiente y Tecnología del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado el mediodía de este lunes el apoyo a la creación de dos ... cátedras: Cátedra Estratégica de Microelectrónica y Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios gracias a sendos convenios entre la UMA y el Ayuntamiento de Málaga, que en este caso las subvenciona y actúa de mecenas, tal y como reza en las propuestas que ha elevado a esta comisión para su aprobación, la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Alicia Izquierdo.

Será el profesor de Tecnología Electrónica de la UMA, Javier González Cañete, el que dirija la citada Cátedra Estratégica de Microelectrónica con el objetivo de impulsar la divulgación del conocimiento sobre la microelectrónica y la electrónica en general en la población de la ciudad de Málaga. Y en el caso de la Cátedra de Vídeojuegos, el director será Antonio José Fernández Leiva, profesor del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la Computación de la UMA, con la finalidad de generar la investigación, la divulgación y el desarrollo relacionados con la creación de videojuegos o de contenidos digitales. En ambos casos, el Ayuntamiento de Málaga desembolsará 40.000 euros de subvención.

La Cátedra de Microelectrónica realizará charlas en colegios e institutos de la ciudad para dar a conocer y fomentar el conocimiento de la microelectrónica y su importancia así como el desarrollo de un juego de cartas o tablero en el que se usen conceptos de microelectrónica para conseguir ganar el juego (podría ser también un juego tipo Risk), que podría adaptarse a móviles o a la web, un concurso de microrrelatos relacionado con la temática de la electrónica (podría haber una colaboración con la Feria del Libro), colaboración con el Festival de Cine de Málaga y/o con el Fancine de la UMA con el objetivo de la divulgación de cómo la microelectrónica ha permitido la evolución de los efectos especiales y la dinámica de las producciones cinematográficas, y la colaboración con ferias de videojuegos como Gamepolis o RetroPixel, entre otras medidas.

La Catedra de Videojuegos impulsará másteres o diplomas de especialización, la edición del I libro Blanco del desarrollo de videojuegos en Málaga, la edición del II Libro Blanco Español en I+D+i y Ciencia en Videojuegos, y la ampliación de la app POLO TOUR para incluir las entidades que están en el Polo de Contenidos Digitales así como el desarrollo de un videojuego serio o de o aplicación interactiva digital para ser usado por la ciudadanía malagueña, entre otras propuestas.

La Cátedra de Microelectrónica, se entiende, generará sinergias con Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC), el centro de desarrollo de microchips más top del mundo, con sede en Bélgica que dio un paso más en su llegada a Málaga el pasado mes de junio cuando se adjudicó el proyecto básico de diseño del centro. Un proyecto que tiene un presupuesto de 615 millones de euros, de los que el Gobierno central pondrá 500 millones (incluyendo fondos europeos) y la Junta, la parte restante, con una estimación de creación de 250 nuevos puestos de trabajo.

La Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos serios tendrá por objeto fomentar e impulsar el desarrollo, la investigación, la utilización y la formación en todo lo relacionado con el videojuego, entendiéndolo tanto como producto de ocio como producto que va más allá del mero entretenimiento empleándose en sectores sociales e industriales.

Este tipo de cátedras, aprobadas el 25 de juliode 2017 en Consejo de Gobierno (la Normativa de la UMA para la creación de Cátedras y Aulas por Mecenazgo) se conciben como una estructura que tienen una unión estratégica entre la UMA y las empresas o instituciones como el Ayuntamiento de Málaga por las que ambas partes se benefician de los resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Será el Ayuntamiento de Málaga, tal y como reza el convenio, el que subvencione las actividades que desarrolle los programa de la cátedras, tanto en docencia como en investigación, y en los cuales podrán participar, como entidades colaboradoras, otras entidades e instituciones públicas y privadas.

Ambas instituciones crearán una comisión de seguimiento de las cátedras y se pondrá en marcha dos comités consultores formados por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de las propias cátedras así como, la participación de entidades colaboradoras, nacionales e internacionales, públicas y privadas a los efectos de financiación y apoyo, lo que supone de facto unos mayores lazos de unión entre entidades públicas y privadas para impulsar el crecimiento de esta áreas de conocimiento de la tecnología.