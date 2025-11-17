Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de archivo del festival de videojuegos Gamepolis, en el Palacio de Ferias de Málaga Ñito Salas

La microelectrónica y los videojuegos escalan posiciones: la UMA creará dos cátedras con el impulso del Ayuntamiento

El Consistorio aprueba financiar estas cátedras, que contarán con 40.000 euros cada una de subvención para impulsar la divulgación de ambas disciplinas y crear sinergias con las instituciones y empresas privadas

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:48

Comenta

La comisión de Medio Ambiente y Tecnología del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado el mediodía de este lunes el apoyo a la creación de dos ... cátedras: Cátedra Estratégica de Microelectrónica y Cátedra Estratégica de Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios gracias a sendos convenios entre la UMA y el Ayuntamiento de Málaga, que en este caso las subvenciona y actúa de mecenas, tal y como reza en las propuestas que ha elevado a esta comisión para su aprobación, la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Alicia Izquierdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alquileres desde 365 euros: así podrás acceder a partir de hoy a una VPO asequible por la zona de la Universidad de Málaga
  2. 2 Un turismo que circulaba en sentido contrario por la AP-7 causa un accidente con cinco heridos a la altura de Mijas
  3. 3 Hallan el cadáver de un hombre de 57 años flotando en Puerto Marina
  4. 4 El calvario de una joven de 19 años a la que su exnovio empujó por la ventana en Málaga
  5. 5 Un incendio en una caseta de transformación deja sin luz a 600 vecinos en Málaga
  6. 6 Un equipo del Materno salva la vida a una niña de dos años de Badajoz
  7. 7 Cae en Málaga un capo de la droga que fingió su muerte para liderar un grupo de narcoterroristas
  8. 8 La borrasca Claudia sonríe a Málaga y deja acumulados de más de 150 litros en zonas del interior
  9. 9

    Así será la nueva salida de Alhaurín de la Torre hacia la autovía A-7
  10. 10 Andalucía activa un nuevo aviso por «chubascos localmente fuertes y persistentes» para este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La microelectrónica y los videojuegos escalan posiciones: la UMA creará dos cátedras con el impulso del Ayuntamiento

La microelectrónica y los videojuegos escalan posiciones: la UMA creará dos cátedras con el impulso del Ayuntamiento