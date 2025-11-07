Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen tomada durante uno de los días de huelga. MARILÚ BÁEZ

El Materno desecha las muestras de 2.000 pacientes por la huelga de técnicos superiores sanitarios

Diversas fuentes sanitarias estiman que se trata de varios miles de tubos, dado que en cada extracción de sangre se obtiene una media de tres viales

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:18

Comenta

El impacto de los cuatros días de huelga general de los técnicos sanitarios superiores de Málaga, en torno a 1.600 en la pública y ... la privada, ha sido importante, a tenor de los primeros datos que se están conociendo en los días posteriores al paro. Así, diversas fuentes sanitarias del Hospital Materno Infantil consultadas por SUR estiman que habrían sido desechadas las peticiones analíticas de hasta 2.000 personas, la mayor parte de sangre, pero también de heces, orina y exudados. Estas fuentes indican que en cada extracción de sangre se llena una media de tres tubos, por lo que las muestras que habrían acabado en la basura estarían entre las 5.000 y las 6.000.

