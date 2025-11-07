El Materno desecha las muestras de 2.000 pacientes por la huelga de técnicos superiores sanitarios

El impacto de los cuatros días de huelga general de los técnicos sanitarios superiores de Málaga, en torno a 1.600 en la pública y ... la privada, ha sido importante, a tenor de los primeros datos que se están conociendo en los días posteriores al paro. Así, diversas fuentes sanitarias del Hospital Materno Infantil consultadas por SUR estiman que habrían sido desechadas las peticiones analíticas de hasta 2.000 personas, la mayor parte de sangre, pero también de heces, orina y exudados. Estas fuentes indican que en cada extracción de sangre se llena una media de tres tubos, por lo que las muestras que habrían acabado en la basura estarían entre las 5.000 y las 6.000.

Estas pruebas no sólo corresponden a las extracciones rutinarias que se han hecho los cuatro días de huelga en el Materno, sino también a las practicadas en diversos centros de salud de la capital y de algunos municipios de la provincia que son analizadas en el laboratorio de ese hospital. «De esas 2.000 peticiones, en las pruebas de sangre lo básico que se le hace a un paciente es hemograma, bioquímica y coagulación, que son tres tubos, pero pueden ser más. De ese número, la mayor parte son de sangre», precisan las fuentes consultadas.

Incluso fuentes oficiales aseguraron a este periódico que parte de las muestras habrían de ser desechadas, aunque no especificaron la cantidad hasta no concluir la auditoría que realizan en los días posteriores al paro general. «Va a ser muy complicado rescatar a algunas muestras», reconocen.

Situación extensible a todos los hospitales

Cabe recordar que esta situación no es exclusiva del Materno, sino que en el Clínico, en los centros que conforman el complejo del Regional Universitario (además del Materno, el Civil y el Hospital General) y en otros como el Costa del Sol llegan las extracciones de sangre y las muestras de los centros de salud que tengan asignados para ser analizados en sus laboratorios. Es decir, que esto ha ocurrido en varios hospitales. Pero hay otro factor clave: en las jornadas previas a la huelga, los directivos de cada hospital han trabajado con los centros de salud para minimizar las consecuencias del paro, de forma que se informaba en los ambulatorios a los ciudadanos de que, debido a la huelga, sus muestras de sangre podrían no ser analizadas al quedar inservibles tras varios días almacenadas. Muchos ciudadanos optaron por no hacérselas, ya que se les ofrecía reprogramar la cita. A quienes sí se las hicieron, se les advirtió de que podrían quedar inutilizados los viales y no servir para sus análisis. En otros casos, las pruebas programadas, que iban a ser las más afectadas, se calificaron como urgentes bajo criterio médico, por lo que pudieron realizarse, al estar amparadas por los servicios mínimos.

Huelga sanitaria reduce drásticamente las muestras de sangre recibidas en hospitales malagueños

Todo ello ha conllevado que la cifra de muestras de sangre que han llegado a los hospitales de la provincia durante las cuatro jornadas de huelga caigan a menos de la mitad en relación con días laborables sin afección huelguística. Al Hospital Regional Universitario de Málaga llegan diariamente en torno a 2.500 o 3.000 muestras, mientras que durante cada día del paro se han contabilizado 1.200 o 1.300, según fuentes sanitarias diferentes a las anteriormente mencionadas. «Muchas pruebas se han dejado de hacer en origen, se le dice que no se la haga y el facultativo genera una nueva solicitud», explicaron.

Las pruebas desechadas en el Materno son las que estaban a temperatura ambiente y no habían sido centrifugadas debido a la falta de técnicos de laboratorio, explican fuentes del colectivo. De hecho, el 5 de noviembre, miércoles, la primera jornada de la huelga, llegaron al hospital en torno a 4.000 muestras, más de lo habitual, «un ejemplo de que no se ha extraído lo que se tenía que extraer». Tal vez, incluso, podrían ser más las que se tiran, porque en una petición de analítica de una persona puede haber pedido el médico hasta 20 determinaciones (hemograma, creatinina, etc.).

Explicación

Este periódico ha tenido acceso a la explicación que se hace constar en los informes analíticos de muestras no analizadas durante los cuatro días de huelga y el fin de semana (las urgentes estaban garantizadas por los servicios mínimos): «Con motivo de la huelga de técnicos superiores de Laboratorio convocada del 30 de octubre al 4 de noviembre, las determinaciones analíticas solicitadas no han podido procesarse. Rogamos una nueva petición». Eso es lo que leerán los médicos en los estudios una vez sus pacientes se interesen por los resultados. Habrá que repetirlas.

La huelga ha tenido un seguimiento, siempre según el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), una de las organizaciones convocantes que pertenecen a la Comisión por el Grado Universitario, superior al 90% todas las jornadas, aunque la Junta ha bajado esa cifra hasta la mitad en al menos dos de los días.

De cualquier forma, no son las únicas pruebas afectadas estas de sangre, heces y orina, también lo han estado las de Rayos X o Medicina Nuclear, así como los análisis relativos a Anatomía Patológica. Los hospitales auditan estos días la incidencia en cada uno de estos servicios, pero ya están reprogramando todas las pruebas y generando nuevas citas.

Ha afectado el paro, sobre todo, a las pruebas programadas. De estas, llegan cada día las muestras al laboratorio (de los hospitales públicos y privados) para ser analizadas—heces, orina, sangre (hematología, bioquímica, microbiología)— y otros test especiales, que suman más de 23.000, de las que entre 13.000 y 15.000 serían de sangre. En Anatomía Patológica se analizan biopsias, técnicas de inmuno, biología molecular, citologías, punciones y HPV: 2.000 determinaciones aproximadamente y, en cuanto a pruebas diagnósticas de imagen, los técnicos efectúan 4.000 (resonancias, mamografías, ecografías, rayos X convencionales), cifras a las que hay que sumar 128 pruebas diarias de medicina nuclear en el Regional y el Clínico, estima SIETeSS. Varios técnicos han asegurado estos días a SUR que el 85% de las muestras de sangre serían inutilizadas de no ser sometidas a examen en pocas horas o días, pero fuentes médicas, por contra, afirmaron que, si son centrifugadas, pueden aguantar hasta una semana. Dicen los sindicatos que se habrían suspendido en torno a dos tercios de pruebas y extracciones diarias, es decir, unas 80.000 tanto en la sanidad pública como la privada, y tampoco se celebraron determinadas operaciones, denunciaron algunos usuarios a este periódico.

Técnicos sanitarios superiores andaluces exigen el pago según su categoría profesional reconocida desde 2007

Los técnicos sanitarios superiores son vitales para que funcione el engranaje de la sanidad pública en Andalucía: son técnicos en radiodiagnóstico y radioterapia, anatomía patológica, medicina nuclear, laboratorio, documentación sanitaria, higiene dental, prótesis dental, audiometría y dietética, entre otras especialidades. Así, piden cobrar según la categoría que tienen aprobada desde 2007, la B, aunque siguen percibiendo sus emolumentos como si fuera de la C1, lo que les ha hecho perder desde entonces, según calculan, 200 euros mensuales, así como también reclaman ser considerados Profesión Sanitaria Reglada en el Estatuto Marco que prepara el Ministerio de Sanidad y que se cree un grado que recoja sus especialidades, para poder trabajar en Europa, entre diversas reivindicaciones.