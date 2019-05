El mapa de baches de un motero Calzada con grietas en la avenida Ingeniero José María Garnica / SUR Cosas de la Ciudad Un ciudadano afirma sufrirlos a diario cuando circula en moto por las calles de Málaga y que asegura que cada día se encuentra con uno nuevo JOSÉ MANUEL ALDAY Miércoles, 1 mayo 2019, 15:55

La cantidad de baches que hay en la ciudad es algo sobre lo que llama la atención Rafael Cansino, un ciudadano que afirma sufrirlos a diario cuando circula en moto por las calles de Málaga y que asegura que cada día se encuentra con uno nuevo. «Llamarlos baches es un eufemismo, porque son auténticos cráteres lunares, ya que uno entra en ellos y no sabe si saldrá, de hecho cerramos los ojos y apretamos los dientes crujiendo estos y la moto», escribe. Señala que «todos los que usamos la moto en Málaga, casi siempre como herramienta de trabajo, llevamos en nuestra memoria un mapa de los baches de las calles donde podemos caernos». Y cita zonas concretas:«Es inadmisible el estado del pavimento por ejemplo en la avenida de la Aurora (tramo de la Iglesia de San Pedro y Glorieta frente al Corte Inglés, Pasillo del Matadero, puente del Carmen y conexión con la Avenida Manuel Agustín Heredia, tramo delante de la antigua entrada al puerto en la plaza de La Marina, donde hay unos cuantos cráteres crónicos en el semáforo que da entrada al paseo de los Curas, Glorieta de Cánovas en dirección al paseo de los Curas, auténtico paisaje lunar de cráteres, además en este punto siempre hay agua, todo el lateral del paseo de los Curas que linda con el Parque, con cráteres de todos los tamaños y apenas una fina película de asfalto...».

«Me dirá la autoridad encargada del tema con despacho en el Ayuntamiento que en parte la culpa es del metro y que hasta que esta obra no acabe esos baches no tienen arreglo. Pero no es cierto y puede ser evitable con una capita de asfalto y no creo que el arreglo esté contraindicado con la obra del metro. Si además resulta que esta obra tiene nombre de película de Hollywood 'La obra interminable', me entra la depresión de solo pensarlo».

También da cuenta de un enorme bache que se formó en Alameda de Colón y en el que dice que a punto estuvo de caer días atrás un motorista y de ser arrollado por varios vehículos. «Si es imposible arreglar los baches propondría a la oficina de gestión tributaria del Ayuntamiento el cambio del nombre del Impuesto de Circulación y que mientras dure esta situación pasara a llamarse Impuesto de Destrucción de Vehículos».

Martínez Maldonado: Una rama a punto de caer

En la calle Martínez Maldonado, a la altura del número 57, hay una rama de un árbol que amenaza con caer. En la foto que envía un lector se observa que la rama está quebrada a punto de desprenderse y caer, lo que supone un riesgo.

Muelle Heredia: Registro sin tapa

En la intersección de la avenida Manuel Agustín Heredia con Alameda de Colón hay un registro sin tapa en la media luna allí existente, según advierte un ciudadano.