Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los manifestantes han marchado por el Paseo del Parque. Pedro J. Quero

Cientos de personas vuelven a recorrer Málaga en solidaridad con Palestina tras la violación del alto el fuego

El movimiento avisa de no dejará de salir a las calles hasta que Palestina logre ser libre

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:34

Comenta

El movimiento en solidaridad con Palestina mantiene el pulso. En la tarde de este jueves, lo que iba a ser una concentración en protesta contra ... Israel por haber «incumplido el alto el fuego violando los acuerdos firmados» se transformaba en una manifestación que comenzaba en la calle Molina Lario, para cortar el tráfico del Paseo del Parque y terminar en la calle Alcazabilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  8. 8

    Los sospechosos del robo de la Mona Lisa se reúnen en una nueva coctelería en Málaga
  9. 9

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  10. 10 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cientos de personas vuelven a recorrer Málaga en solidaridad con Palestina tras la violación del alto el fuego

Cientos de personas vuelven a recorrer Málaga en solidaridad con Palestina tras la violación del alto el fuego