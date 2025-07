Nico Sguiglia (Podemos): «¿Deportarían a Lamine Yamal o a Nico Williams? Van para atrás como los cangrejos»

Torre Pacheco y la violencia en sus calles está en la retina de todos. La barbarie de la paliza sin sentido a un señor mayor, ... pero también las cacerías organizadas por grupos que llegaban de fuera del pueblo para ajustar cuentas al estilo 'del ojo por ojo, diente por diente'. Pensábamos que la ley de talión ya no operaba en democracias occidentales bien asentadas como la nuestra, pero de repente nos asombra ver lo equivocados que estábamos al ver a un pueblo entero soliviantado por las noches y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado movilizándose para evitar tragedias mayores.

Ante esta situación, el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, subraya que es bueno que en las instituciones se aborden estas situaciones extremas de violencia y racismo y se reconduzca la convivencia y se asienten los principios democráticos. De ahí que en la comisión de Derechos Sociales, Sguiglia presentará una moción que tiene la vocación de ser institucional, es decir firmada por todos los grupos municipales, aunque «es obvio que Vox va a romper cualquier tipo de acuerdo en esta línea», indicaba el concejal, añadiendo que «la ultraderecha está tapando con miedo y odio su falta de ideas».

No obstante, Sguiglia hace una reflexión sobre la delincuencia e indica que todo el que cometa un delito «que lo pague, sea de la nacionalidad que sea, pero eso no puede ser el motivo para que haya una cacería», subraya indicando que vivimos en un estado de derecho.

El líder de Podemos presenta una iniciativa para luchar contra el racismo, e indica que va implícita en la condición humana emigrar cuando se vive en una mala situación económica, en una dictadura o falta de libertades o se sufre una guerra. En su moción explica que los españoles también han emigrado en épocas recientes como por ejemplo durante la dictadura de Franco. «Entre 1959 y 1973, más de un millón de personas emigraron desde España a países del norte de Europa, como Alemania, Suiza, Francia, Bélgica o los Países Bajos. En muchos casos, fueron recibidos como mano de obra barata, y se enfrentaron también a prejuicios, condiciones laborales difíciles y discriminación. Sin embargo, su contribución fue fundamental para el desarrollo de esos países y para la economía familiar en sus lugares de origen, gracias a las remesas enviadas», como reseña la iniciativa dando cuenta de otros dos periodos de la historia en los que también se produjeron importantes migraciones desde España.

Demanda que el Ayuntamiento condene los actos de violencia xenófoba y defienda la convivencia intercultural

En Irlanda, Sguiglia recordaba cómo en durante este éxodo los oriundos hablaban de los 'spaniards' como «vagos, y esas reticencias hubo que vencerlas». «Lo que quiero decir es que todo el mundo merece una oportunidad y que lo ocurrido en Torre Pacheco se trata de una clara estrategia política, que busca fomentar el enfrentamiento entre personas trabajadoras, así como el miedo y el odio hacia las personas inmigrantes y extranjeras, con fines partidistas e intereses electorales», como puntualiza.

Por eso, pedirá que se aprueben acuerdos en la comisión de pleno de Derechos Humanos como que el Ayuntamiento de Málaga «condena firmemente los actos de violencia racista ocurridos en Torre Pacheco», «manifiesta su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la convivencia intercultural» y «rechaza la criminalización de las personas migrantes» así como que se compromete a modificar la ordenanza de Convivencia «para que la difusión de mensajes racistas, machistas, homófobos, xenófobos, etc, sea un agravante en algunas de las conductas sancionadas», entre otras medidas.

Ante los mensajes de Vox acerca de deportar siete u ocho millones de personas de origen extranjero al estilo trumpista, incluidos inmigrantes de segunda generación (los ya nacidos en España), afirma: «¿Deportarían a Nico Williams o a Lamine Yamal? Van para atrás como los cangrejos».

Ampliar Los ordenadores del Ayuntamiento sin wifi el miércoles pasado.

Tecnología. La wifi se cayó y no dejó a los funcionarios trabajar

Ha sido de lo más comentado entre los funcionarios del Ayuntamiento y entre los miembros de los grupos de la oposición estos días: cómo la wifi se cayó el pasado miércoles, a las doce de la mañana y no volvió a asomar antes de las 14.30 horas, cuando muchos empleados públicos se marchan a casa en el horario de verano.

Son las cosas de la smart city, perdón «silly city», que decía uno de los concejales socialistas, que se iban amargados por no poder entrar a determinada información. En este grupo municipal recibían una llamada explicando que la Secretaría general no podría mandarle el orden del día ni los puntos de las comisiones de Medio Ambiente y Urbanismo, que se celebran el lunes. Si no lo saben, la entrega de las mociones por parte de los grupos están fechadas, de ahí que se mantenga el mismo rigor para enviarles a los concejales los asuntos que van a tratarse en las distintas comisiones habida cuenta de que, o bien las van a defender, o en el caso contrario, deben estudiar sus posicionamientos para abordarlos durante el debate y ver cuál va a ser su voto. Mientras todo esto ocurría llamaba la atención cómo las redes wifi de los grupos socialista y de Con Málaga funcionaban a la perfección, y que los móviles no tenían problemas cuando se enganchaban a las mismas.

Finalmente, la soliviantada wifi volvía sobre las 14.30 horas y la Secretaría general tenía tiempo de enviar la información firmada de las comisiones el mismo miércoles, pero hay quejas por lo poco fluida que es la red y «por lo lento que es el portafirmas». Así que tocaría que el área de Innovación, que se supone que está en eso del I+d+i, le echara un ojo a los cimientos, que la wifi no es alta tecnología precisamente.