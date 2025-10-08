Málaga renueva el vallado del Astoria cuando se cumplen seis años desde su derribo

Hace seis años justamente, en la primera semana de octubre del 2019, que la piqueta echó abajo los edificios de los antiguos cines Astoria y ... Victoria, uno de los clásicos en el debate político de la ciudad. Tras los trabajos técnicos sobre el terreno, especialmente en materia arqueológica y tras aflorar hallazgos como el de guerreros castellanos enterrados allí; tumbas romanas restos casi borrados de la Málaga musulmana del XI; retales del arrabal árabe de Fontanalla...

Tras el cierre de la sutura la vegetación se abrió paso y luce salvaje en la céntrica parcela. El vallado perimetral, que hasta ahora era alusivo al proyecto de Málaga a la Expo ambiental de 2017, pasa a reflejar la oferta museística del Ayuntamiento de Málaga.

Polémicas

La polémica sobre el destino de la parcela nunca se ha acallado del todo desde que el Ayuntamiento comprara en 2010 por 21 millones los edificios a una promotora privada, Baensa, que iba a hacer viviendas allí. A partir de ahí, han ido desfilando diferentes ideas entre las que llegó a convocarse un proceso para un mercado gourmet. Un centro especializado en danza que complementase al Teatro Cervantes fue otra de las apuestas municipales. Y no han faltado quienes proponían que la plaza de la Merced quedara abierta.

El último trámite que se dio fue el encargo del diseño para la construcción de un centro escénico en el solar al estudio de arquitectura barcelonés Barozzi Veiga, con un presupuesto de 235.407 euros.