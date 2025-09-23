Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Autobuses eléctricos de la EMT. Salvador Salas

Málaga no quiere malos humos: la EMT llega al centenar de autobuses eléctricos e híbridos

La junta de gobierno local aprueba una modificación del presupuesto de cerca de 17 millones de euros, en los que se dedica 10 millones de euros a la compra de una veintena de vehículos, mejoras sociales y subvenciones

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:20

La junta de gobierno local extraordinaria del Ayuntamiento de Málaga un martes cuando el pleno era este jueves tenía pinta de lo que al final ... ha sido: una modificación presupuestaria, en este caso la cuarta, por valor de 16,8 millones de euros. Antes de que se haya celebrado, más allá de las 13.30 horas daban cuenta de la misma la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles; el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, y la edil de Movilidad, Trinidad Hernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  2. 2 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  3. 3 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  4. 4

    La Junta da luz verde al aumento de altura de tres hoteles en el Centro de Málaga
  5. 5 90 euros por una foto, 66 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  6. 6 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  7. 7

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  8. 8

    Málaga empieza a multar con cámaras por saltarse semáforos en cruces conflictivos: hasta 200 euros y cuatro puntos menos
  9. 9 «San Diego Comic-Con Málaga ha llegado a 120.000 asistentes, que era nuestro objetivo de 2027»
  10. 10

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga no quiere malos humos: la EMT llega al centenar de autobuses eléctricos e híbridos

Málaga no quiere malos humos: la EMT llega al centenar de autobuses eléctricos e híbridos