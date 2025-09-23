Málaga no quiere malos humos: la EMT llega al centenar de autobuses eléctricos e híbridos

La junta de gobierno local extraordinaria del Ayuntamiento de Málaga un martes cuando el pleno era este jueves tenía pinta de lo que al final ... ha sido: una modificación presupuestaria, en este caso la cuarta, por valor de 16,8 millones de euros. Antes de que se haya celebrado, más allá de las 13.30 horas daban cuenta de la misma la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles; el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, y la edil de Movilidad, Trinidad Hernández.

De este montante, la partida más reseñable, sin duda alguna, es la que se dedica la flota de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) que sigue mejorando la calidad ambiental de su flota, y que ahora dedica 10 millones de euros a la compra de una veintena de autobuses sostenibles, entre híbridos y ecológicos, de los que la UE aporta un millón de euros a cuenta de que esta compra se hacen con cargo al segundo plan de los Fondos Next Generation. De esta veintena, diez son eléctricos de 12 metros, y otros diez son megabuses híbridos de 20 metros cuadrados de largo. Hernández subrayaba que esta compra está encuadrada en el plan de renovación de la EMT, que lleva retraso debido a que ahora se están sirviendo los vehículos que se compraron en 2023.

«En principio íbamos a air renovando la flota según su vida útil, pero con el uso del transporte público, que es un éxito de este Ayuntamiento de Málaga, lo estamos acelerando», subrayó, con lo que añadió que de aquí a final de año se llegará al centenar de los autobuses ecológicos de los 300 de la flota, lo que supone un 30% del total. También se incluye otra partida de 3,5 millones de euros para seguir subvencionando los descuentos en el transporte público y 800.000 euros para la ejecución de una nueva rotonda, que mejorará la movilidad y la operatividad en el entorno de las nuevas instalaciones de la EMT de Los Prados.

Lo que parece que aún tendrá que esperar será el proceso de fusión de la EMT con Smassa para crear la gran empresa movilidad de Málaga, que absorberá a ambas, y que se prevé que pueda estar finalizada dentro de un par de años, como subrayó la concejala del ramo, explicando que en la actualidad estaban acompasando los convenios colectivos de las empresas para que acabaran confluyendo en uno solo, y luego habrá que acometer otros procesos propios de la fusión económica y organizativa.

Ampliar Los concejales populares Trinidad Hernández, Elisa Pérez de Siles y Carlos Conde. P. R. Q.

Derechos Sociales. Una partida de 290.000 euros

La modificación presupuestaria incluye una partida de 250.000 euros a las ayudas sociales municipales que se conceden a la atención a personas por situaciones de exclusión social para cubrir gastos en vivienda, alimentación, higiene o material educativo y para el acceso a un alojamiento alternativo. También se destinan 40.000 euros a Cudeca para la atención domiciliaria de cuidados paliativos para personas en situación de enfermedad avanzada o terminal.

Sala de estudio para los jóvenes en el distrito Este

Se dedican 35.000 euros para adquirir los muebles así como el equipamiento necesario para que se ponga en marcha la nueva sala de estudio, que abrirá próximamente en el distrito Este, situado en la calle Martínez Falero, 34, en la antigua sede del distrito.

Promálaga también tendrá un trozo del pastel, concretamente 246.000 euros, de los que 145.000 irán destinados a la promoción de la marca Málaga a través de distintos eventos, entre ellos la conferencia de la doctora Jane Goodall en Málaga (30.000 euros) y 40.000 euros para patrocinar el partido de ida de las semifinales de la Liga de Naciones Femenina, que enfrentará a España y a Suecia el próximo 24 de octubre en la Rosaleda.

Málaga Procultura dedicará casi 600.000 euros a los gastos generados por el Festival de Málaga, en concreto a la sección Spanish Screenings XXL.

Málaga Deportes y Eventos paga el IVA de los patrocinios: 363.000 euros

Málaga Deportes y Eventos también contará con 514.000 euros para patrocinios fundamentalmente. Se consigna la partida de 363.000 euros para regularizar el IVA que no se estaba pagando como correspondía y de lo que alertó la Agencia Tributaria. En este caso, la cantidad corresponde a los patrocinios realizados en el primer semestre de este año 2025. El área de Deportes, a su vez, también dedicará 402.000 euros a los clubes deportivos y 368.000 euros a la finalización de las obras del pabellón deportivo de El Cónsul

De patrocinios también dedicará Juventud, 24.890 euros, de los que 14.000 irán destinados a la gala del 30 aniversario de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).

Cofradías. 23.000 euros a la cofradía de la Sentencia

El distrito Centro dedicará 23.000 euros una subvención a costear la realización de ocho atlantes (figuras arquitectónicas masculinas que soportan una estructura) del nuevo trono procesional de la Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima del Rosario y San Juan Evangelista.

También percibirá casi 30.000 euros Canal Málaga, de estos 20.000 para hacer frente al 0,5% de las retribuciones del decreto del Gobierno relativo al personal de sector público correspondiente a los años 2024 y 2025, y 10.000 euros de abono a la Fundación Carnaval por la retransmisión de los carnavales.

Por último, 5.000 euros irán al área de Comercio para la compra de material electrónico, entre estos termómetros, para hacer frente a las inspecciones sanitarias.