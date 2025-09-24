Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la planta de El Atabal. Migue Fernández

Málaga pide fondos europeos para una segunda ampliación del potencial de la desalobradora de El Atabal

Permitiría rebajar las salmueras de rechazo y bajar la necesidad de agua bruta de entrada a la planta, que acaba de cumplir veinte años de vida y es clave para la calidad del suministro

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:10

Málaga pedirá fondos europeos para mejorar la capacidad de tratamiento de la desalobradora de El Atabal en lo que sería una segunda ampliación de la ... planta. Básicamente se trata de que cada vez haya menos rechazo de salmueras y se logre un mayor caudal desalado para inyectar en red. Las instalaciones, que acaban de cumplir veinte años, son claves para rebajar la elevada conductividad de los recursos procedentes del embalse del Guadalhorce, salinizados por el manantial de Meliones, y para afinar la calidad del agua que procede de pozos y otros recursos extraordinarios. Cabe recordar que la desalobradora ya fue ampliada en su capacidad operativa durante la última sequía a través de una obra de emergencia desarrollada por la Consejería de Agricultura de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  8. 8 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga pide fondos europeos para una segunda ampliación del potencial de la desalobradora de El Atabal

Málaga pide fondos europeos para una segunda ampliación del potencial de la desalobradora de El Atabal