Málaga necesita donantes de médula ósea: caen un 28,3% en un año

Las donaciones de médula han caído en Málaga un 28,3% entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025. En los diez primeros ... meses del pasado ejercicio se contabilizaron 1.256 nuevas donaciones, mientras en el mismo periodo del presente año se han contabilizado 900, según ha explicado a SUR la directora asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, Gracia María García, quien incide en que los meses estrella son marzo y noviembre, que es cuando se realizan las colectas y la época en la que más se promociona la donación, pues se acude a las facultades. De cualquier forma, los datos mejorarán una vez se conozcan los donantes registrados el mes pasado.

García no se explica esta bajada, pero sí destaca la importancia de aumentar el número de donantes. En 2024, en total, hubo 1.505 donantes, frente a los 1.060 de 2023.

«Donar médula es importante porque es la materia prima necesaria para que el trasplante de médula ósea, que es fundamental para curar ciertas leucemias que, por su agresividad, necesitan que se quite toda la médula patológica del paciente y repoblarla con una nueva médula sana», explica la doctora Gracia María García. Son leucemias que no se curan solo con la quimioterapia, aunque también están indicadas para tratar problemas como la aplasia de médula o inmunodeficiencias.

¿Cómo hacerse donante?

¿Cómo puede un ciudadano hacerse donante? «El requisito fundamental es, teniendo entre 18 y 40 años, buen estado de salud, acercarse a una colecta, en cualquier provincia de Andalucía trabajamos igual, te puedes hacer donante de médula. Ahí te van a explicar en qué consiste el proceso final de la donación para que lo conozcas, te ofrecen un consentimiento informado donde vas a dar tus datos para localizarte en el caso de que seas compatible y, de ese tubo de sangre que se extra en ese primer contacto, vamos a estudiar el HLA, que es el DNI de nuestras células, y que es lo que nos va a decir si eres compatible o no con el paciente», asegura la doctora García, además de añadir que se analizan hasta 10 opciones, «diez dígitos que son los necesarios para saber si eres compatible con ese paciente que está necesitando la médula ósea».

Hospital Regional de Málaga, centro clave en la donación de médula tras la compatibilidad del donante

Una vez que el paciente ha dado su consentimiento y se ha estudiado el HLA, «como mucho en un mes, aproximadamente, ya está inscrito en la Fundación Carreras», que recoge los datos de todos los donantes del país. Si una solicitud llega a esta entidad y es compatible con un donante, se vehicula todo a través del Hospital Regional Universitario de Málaga, centro de referencia para estos menesteres en la provincia. «Ahí es donde se le extraería la médula», explica.

Una de las formas es ir directamente a «la fábrica de sangre que está en los huesos, nosotros recogeríamos esas células de los huesos grandes, que son más accesibles, y de los que se puede sacar más cantidad de producto: estaría en la zona de la cadera, las crestas ilíacas, el esternón». Pero hay una segunda forma de sacar «esas células progenitoras: poner una inyección por vía subcutánea durante cinco días, que va a provocar que esas células que están dentro del hueso salgan al torrente sanguíneo y, mediante una máquina, durante unas cuatro horas aproximadamente, va a recoger la sangre del donante, seleccionando las células que le interesan y devolviendo el resto al donante», aclara. «Con ese proceso repetido tres o cuatro veces, dependiendo de la cantidad de células que haya que extraer, en aproximadamente cuatro horas en una mañana, utilizando una vía periférica, vamos a conseguir esa célula y el donante va a volver a casa por la cara», agrega. Este sistema es conocido como aféresis.

Procedimientos

En el caso en el que se extraen las células directamente del hueso, el paciente ha de ir a quirófano, con anestesia general, para estar «más confortable y tranquilo: cualquier incomodidad no la va a sufrir y, en algunos casos, se queda ingresado esa noche para observarlo y se va a esa tarde o a la mañana siguiente», añade. En ninguna de las dos opciones hay efectos secundarios.

Aunque todo el mundo puede donar, el idóneo es el donante joven, menor de 40 años, «se sabe científicamente que, cuando te trasplantan, la respuesta y la recuperación va a ser mejor: tenemos que estar siempre reciclando de los donantes que dejan de ser donantes, que se van haciendo mayores. Aunque puedan donar. O sea, una persona de 55 o 60 años evidentemente puede donar, pero si yo encuentro un donante de 40 va a ser mucho mejor para el paciente», reflexiona.

Un porcentaje muy elevado de enfermos acceden a un donante compatible para su trasplante

De cualquier manera, el 99% de los pacientes que lo necesiten consiguen un donante.