Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un sanitario manipula sangre en un laboratorio. SUR

Málaga necesita donantes de médula ósea: caen un 28,3% en un año

Las donaciones de células madre son fundamentales para curar las leucemias más agresivas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:13

Comenta

Las donaciones de médula han caído en Málaga un 28,3% entre octubre de 2024 y el mismo mes de 2025. En los diez primeros ... meses del pasado ejercicio se contabilizaron 1.256 nuevas donaciones, mientras en el mismo periodo del presente año se han contabilizado 900, según ha explicado a SUR la directora asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, Gracia María García, quien incide en que los meses estrella son marzo y noviembre, que es cuando se realizan las colectas y la época en la que más se promociona la donación, pues se acude a las facultades. De cualquier forma, los datos mejorarán una vez se conozcan los donantes registrados el mes pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente múltiple obliga a cortar la autovía en Marbella
  2. 2 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  3. 3 Muere Mercedes Mengíbar, gestora sanitaria vinculada al Grupo Vithas en Málaga
  4. 4 Multa de 6.000 euros por agredir a un joven que le recriminó que se propasara con su novia en Málaga
  5. 5

    ¿Por qué tres municipios de la Axarquía han declarado el agua no apta para el consumo?
  6. 6

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  7. 7

    Inversión millonaria en los hoteles de la Costa del Sol
  8. 8 SUR reconoce a los Malagueños del Año 2025
  9. 9 El rey de las luces: un tercio de los contratos van a Iluminaciones Ximénez
  10. 10

    Albéniz, el último cine de Málaga, cumple 80 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga necesita donantes de médula ósea: caen un 28,3% en un año

Málaga necesita donantes de médula ósea: caen un 28,3% en un año