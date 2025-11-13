Toni Morillas: «Paco de la Torre perdió la Expo 2027 y se olvidó de la Málaga verde»

La pérdida de la Expo 2027, justo después de las elecciones municipales de 2023, fue un varapalo para el alcalde de Málaga, Paco de la ... Torre, que había sido el incesante valedor del proyecto, tanto que lo había hecho suyo propio. El varapalo fue en un momento en el que el regidor salía triunfante de los comicios y el fracaso se minimizó, digamos que para los populares no fue más allá de un contratiempo.

Pero, la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, dos años después le reclama al regidor lo mismo que le pidió el exdirector del OMAU Pedro Marín Cots cuando le afeó en un Consejo Social de la Ciudad que no hiciese una expo basada en la sostenibilidad sino «del pasado». El lema era 'La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible' y Marín Cots le exigía a De la Torre que incluyese el impulso del ecobarrio, la manzana verde, el desarrollo de las 8.000 hectáreas del anillo verde que podría rodear a la ciudad, el Plan del Clima Alicia, que no consumiese tanto terreno, 200.000 metros cuadrados en Buenavista, Campanillas, y que pusiese en valor la que fue la pionera Agenda Verde de Málaga.

Su reivindicación fue muy sonada, pero finalmente Málaga no fue elegida como sede y todo se quedó en agua de borrajas. Morillas reclama en esta jornada que se vuelva a la senda de la sostenibilidad: «Paco de la Torre perdió la Expo 2027 y se olvidó de la Málaga verde». Con este argumento, Morillas critica que sólo «se piense en hormigón como la Torre del Puerto, por ejemplo, y que se abandone un espacio precioso para dotar de zonas verdes a la ciudad y que sirvan para el esparcimiento ciudadano. En vez de rascacielos para privilegiados, una gran zona de uso público, con miradores», subraya, y adelanta que volverán a pedir otro estudio de impacto ambiental porque ha habido una modificación sustancial del proyecto con la nueva firma del arquitecto David Chipperfield.

En los terrenos de Buenavista, donde se iba a desarrollar la fallida Expo 2027, Morillas critica que en el pasado Consejo Social de la Ciudad, el lunes por la tarde, el propio alcalde pidiese el desarrollo de un proyecto empresarial, comercial y de oficinas, «donde iba a ir la Expo, y allí lo que hace falta es una gran zona verde y una gran promoción de viviendas de VPO, y más con la emergencia habitacional que sufre Málaga», puntualiza.

La líder de IU sigue demandado un Bosque Verde en los terrenos de Repsol en dos de los distritos más poblados de Europa como son Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, como subraya, y le parece muy triste que desde 2007 el Plan Especial de Gibralfaro siga sin salir adelante, pese a los muchos anuncios que ha hecho el equipo de gobierno del PP. «Está sobre la mesa la tala de árboles, los que también están talando en Huelin en una extraña renaturalización».

La viceportavoz quiere, en vez de puentes plaza, como propugna De la Torre, que de verdad se renaturalice el Guadalmedina, que se le dedique tiempo y presupuestos al Cinturón Verde de la ciudad, que lleva décadas paralizado, así como que se mejoren las zonas verdes en los barrios. «Málaga sigue sin contar con 16 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS); -el último dato que dio el Ayuntamiento 13,4-, »y en los barrios este dato es mucho peor. La Expo 2027 has sido una gran operación de propaganda que se ha quedado en nada«, puntualizó.

Ampliar La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, en una imagen de archivo, en un pleno. Sur

El gag en los pasillos. El ramalazo Casero de la concejala de Urbanismo

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, tuvo la semana pasada un ramalazo Casero. Expliquemos qué significa. Juan Ramón Casero, ya fallecido, era un veterano concejal del Ayuntamiento de Málaga que, precisamente, era también el competente en la cartera de Urbanismo como su hija. La acidez, la ironía y el sarcasmo en la oratoria le acompañaban. Era un concejal serio y profesional, pero de armas tomar en los plenos, en los que daba sesiones de gloria.

Divertidas eran esas ruedas de prensa en las que Juan Ramón Casero daba estopa a los plumillas con esa chispa que destilaba, que le contestaban en el mismo tono, y después paz y mañana, gloria. Era el rey de las respuestas. Nunca dejaba ninguna sin contestar, y esto, en esta profesión en la que cada vez hay que sacar más las cosas con sacachorchos, en la que los ediles viven rodeados de equipos de comunicación y asesores por doquier, en el que el primer cursillo que les enseñan al entrar en el Ayuntamiento es que no traten directamente con la prensa, que consulten todo lo que vayan a decir, que las entrevistas tienen que hacerlas con el asesor sentado al lado, pues lo cierto es que se echa mucho de menos el estilo Juan Ramón Casero de hacer las cosas.

El ramalazo Casero de Carmen Casero se produjo cuando el también irónico Mariano Ruiz Araujo, que estaba junto a buena parte del grupo socialista, entre ellos el portavoz, Dani Pérez, en la entrada de la Casona del Parque, invitó con sorna a la concejala de Urbanismo a la rueda de prensa que dieron sobre el oscurantismo del proyecto de la Torre del Puerto, que ya ha dejado de ser opaco tras la exclusiva de SUR.

Riéndose y con ese toque sarcástico que tenía su padre, Carmen le contestó a los socialistas: «Esperad, que voy a dejar le bolso arriba (en el grupo popular se entiende) y ahora bajo». Las risas no se hicieron esperar.