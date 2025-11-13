Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Arrabalí y Toni Morillas, en los jardines de Pedro Luis Alonso. P. R. Q.
La Casona del Parque

Toni Morillas: «Paco de la Torre perdió la Expo 2027 y se olvidó de la Málaga verde»

La viceportavoz de Con Málaga se queja de que el alcalde de Málaga haya abandonado los proyectos medioambientales tras el fracaso. El ramalazo Casero de la concejala de Urbanismo

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:30

La pérdida de la Expo 2027, justo después de las elecciones municipales de 2023, fue un varapalo para el alcalde de Málaga, Paco de la ... Torre, que había sido el incesante valedor del proyecto, tanto que lo había hecho suyo propio. El varapalo fue en un momento en el que el regidor salía triunfante de los comicios y el fracaso se minimizó, digamos que para los populares no fue más allá de un contratiempo.

