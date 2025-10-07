Málaga medirá la contaminación y el ruido en El Candado por la cercanía a la fábrica de cemento

«El Área de Sostenibilidad Medioambiental considera necesario medir tanto las posibles emisiones contaminantes que puedan existir en el aire como los niveles de ruido ... en la zona de la urbanización El Candado, como consecuencia de la proximidad de la fábrica de cemento de Málaga (ubicada en la barriada colindante de la Araña), así como los niveles acústicos que se originen en la misma». Es un textual del expediente iniciado este verano por el Ayuntamiento de Málaga y que ha cristalizado en la adjudicación a la empresa DTN Services and Systems de un contrato valorado en 17.740 euros.

Existe, además, un protocolo de intenciones suscrito por el Consistorio y la Asociación de Vecinos de El Candado. El documento establece el acuerdo de instalación de un medidor homologado de la calidad del aire que permita el control de los parámetros legales de las emisiones y que pueda medir monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), Ozono (O3), partículas en suspensión (PM1, PM2.5 y PM10), datos climatológicos de temperatura y humedad y un sonómetro que registre los niveles de ruido.

Legislación

El objeto del contrato es el de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia: «Dicha monitorización permitirá conocer los diferentes orígenes y magnitudes de las fuentes contaminantes ambientales para estudiar propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que residen en lugares próximos o colindantes a la zona».

El equipo de evaluación de la calidad del aire, ruido y condiciones meteorológicas se ubicará en la calle Escucha o Calle Seis de la urbanización El Candado. El emplazamiento podría variarse por necesidades técnicas, siempre de acuerdo con los vecinos.

La contratista deberá realizar un informe mensual y garantizar una herramienta de acceso a los datos por parte de los vecinos de esta barriada del Este de la capital: «En dicha plataforma web deberá poder visualizarse una representación gráfica de los datos correspondientes a los contaminantes analizados, así como los niveles de emisión sonora en horario diurno, vespertino y nocturno».

La compañía Votorantim Cimentos España es quien gestiona actualmente la emblemática factoría.