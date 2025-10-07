Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la cementera. SUR

Málaga medirá la contaminación y el ruido en El Candado por la cercanía a la fábrica de cemento

El Área de Sostenibilidad acaba de adjudicar un contrato para cumplir con un compromiso adquirido con los vecinos

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 7 de octubre 2025, 14:07

Comenta

«El Área de Sostenibilidad Medioambiental considera necesario medir tanto las posibles emisiones contaminantes que puedan existir en el aire como los niveles de ruido ... en la zona de la urbanización El Candado, como consecuencia de la proximidad de la fábrica de cemento de Málaga (ubicada en la barriada colindante de la Araña), así como los niveles acústicos que se originen en la misma». Es un textual del expediente iniciado este verano por el Ayuntamiento de Málaga y que ha cristalizado en la adjudicación a la empresa DTN Services and Systems de un contrato valorado en 17.740 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  2. 2 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  7. 7 Málaga arrancará el puente de octubre con amenaza de lluvia en buena parte de la provincia
  8. 8 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  9. 9 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol
  10. 10 Detenida una mujer en Málaga capital por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Málaga medirá la contaminación y el ruido en El Candado por la cercanía a la fábrica de cemento

Málaga medirá la contaminación y el ruido en El Candado por la cercanía a la fábrica de cemento