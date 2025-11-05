Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La primera vez que se utilizó el sistema en una red de agua potable fue en Capuchinos. Marilú Báez

Málaga generaliza la 'laparoscopia' para renovar viejas tuberías sin abrir las calles

Saca a concurso un contrato que podría tener una vigencia de hasta cinco años y que prevé una inversión de 16 millones de euros

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:49

Conseguir que el suministro salga por los grifos y devolver al medio en óptimas condiciones el agua residual una vez tratada depende de mil y ... un factores y procesos, muchas veces invisibles o poco conocidos por el ciudadano. Uno de ellos, como es lógico, consiste en tener en buen estado las tuberías. Emasa, la empresa pública del Ayuntamiento de Málaga, gestiona más de 4.600 kilómetros de conducciones que conforman las redes de abastecimiento y saneamiento. Y para eso necesita lo que se conocen como contratos marco, en los que la adjudicataria realiza una serie de actuaciones ordinarias, planificadas, pero debe asumir las urgencias y peticiones a demanda. El mantenimiento general fue renovado este año por un importe global de 40 millones de euros. Y ahora acaba de salir a concurso otro contrato de gran trascendencia para vecinos y conductores: el de la renovación de conducciones por 'laparoscopia', sin necesidad de las engorrosas aperturas en canal de las calles.

