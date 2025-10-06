Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un dispositivo de captura de un jabalí en la zona del Guadalmedina. Ñito Salas

Málaga captura en un año 45 jabalíes con arco y saca otra vez a concurso medidas de control

El uso de arqueros y dardos anestésicos se combinará con otras medidas como abrevaderos, monitorizaciones, cámaras térmicas o vegetación específica

Chus Heredia

Chus Heredia

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:27

Sigue la cruzada contra los jabalíes y cerdos asilvestrados, que proliferan sin control por las calles de muchos de los municipios. Una última estimación, dado ... que es difícil saber su número exacto, calculaba 22.000 ejemplares en la provincia de Málaga. La Junta de Andalucía tiene declarada la emergencia cinegética y amplía las posibilidades de caza año a año desde hace una década. Y los ayuntamientos hacen lo que pueden. El de Málaga capital, sin ir más lejos, acaba de sacar a concurso por segundo año el contrato para tratar de mantener a raya a estos animales que se pasean por Churriana, Ciudad Jardín, Victoria, Limonar, Cerrado de Calderón, Hacienda Paredes... Hasta en el mismo Centro urbano, cruzando el Parque o subiendo por Alcazabilla, han sido vistos.

