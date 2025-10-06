Málaga captura en un año 45 jabalíes con arco y saca otra vez a concurso medidas de control

Sigue la cruzada contra los jabalíes y cerdos asilvestrados, que proliferan sin control por las calles de muchos de los municipios. Una última estimación, dado ... que es difícil saber su número exacto, calculaba 22.000 ejemplares en la provincia de Málaga. La Junta de Andalucía tiene declarada la emergencia cinegética y amplía las posibilidades de caza año a año desde hace una década. Y los ayuntamientos hacen lo que pueden. El de Málaga capital, sin ir más lejos, acaba de sacar a concurso por segundo año el contrato para tratar de mantener a raya a estos animales que se pasean por Churriana, Ciudad Jardín, Victoria, Limonar, Cerrado de Calderón, Hacienda Paredes... Hasta en el mismo Centro urbano, cruzando el Parque o subiendo por Alcazabilla, han sido vistos.

En un año, el Ayuntamiento ha capturado con dardo anestésico a 45 animales. Su control es clave por la sobrepoblación. Pero también porque los híbridos entre jabalí y cerdo doméstico se consideran una especie exótica o invasora, que no tendría que estar en el medio natural. Y menos en el urbano. Las posibilidades de contagio de enfermedades a la cabaña porcina podrían ser desastrosas. Y no digamos el riesgo de zoonosis (contagio de enfermedades transmitidas a los humanos), algo que, por cierto, está siendo objeto de estudio por parte del Colegio de Veterinarios a través de una cátedra. A todo ello, hay que sumar el riesgo de ataques a personas y mascotas, destrozos en jardines y mobiliario...

Controversia

El modo de exterminio es algo que divide profundamente a la sociedad. Las opiniones varían entre los que optarían por métodos más expeditivos y quienes apuestan por maneras más naturales y menos violentas. En todo caso, es casi unánime y un acuerdo colectivo la necesidad de controlar las poblaciones de este porcino.

«Contratación del servicio de medidas de prevención y control que eviten la presencia de animales salvajes y asilvestrados en terrenos urbanos/urbanizables del término municipal de Málaga», reza el nuevo pliego de condiciones activado por el Área de Sostenibilidad Ambiental de Málaga. Evidentemente, los jabalíes y cerdos asilvestrados son el centro de interés.

Medios preventivos

El documento insiste en continuar con los medios preventivos para tratar de evitar la bajada de estos animales a las zonas urbanas. Hablamos de construir en el terreno periurbano o de dominio público hidráulico los abrevaderos necesarios; de plantar vegetación atractiva para ellos, y de poner en marcha medidas que eviten la presencia de alimentos disponibles.

La empresa adjudicataria deberá hacer monitorización de las poblaciones. Para ello, se realizarán visitas nocturnas a lugares con presencia de estos animales. Se utilizarán cámaras térmicas para la inspección y se identificarán los desplazamientos de piaras dentro de la zona urbana. En este sentido, se procederá a la toma de datos y a la remisión de un informe mensual con la identificación de ejemplares y planos de desplazamientos realizados.

Además, la empresa adjudicataria deberá utilizar puntos de alimentación y monitorización de jabalíes y cerdos asilvestrados, consistente en montaje de comedero, montaje de cámara de fototrampeo y aportación de alimento al comedero una vez a la semana.

Uso del arco

«Con todo lo anterior se tratará de conseguir desplazarlos fuera de la zona urbana, creando un cordón en la ciudad que favorezca que estos animales se implanten fuera de la misma, empleando si fuera necesario capturas mínimas de ellos por medio de la caza con arcos con flechas y flechas adaptadas con dardos anestésicos. El método de caza con arco con flechas es uno de los recomendados por la Dirección General del Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, Instituto de Caza y Pesca Continental, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, publicado con fecha 30 de enero de 2020», asegura el pliego en relación al uso de arqueros.

La caza con arco con flechas y flechas adaptadas con dardos anestésicos está autorizada mediante la modalidad de aguardo, tanto diurno como nocturno, desde puesto fijo elevado. «Se priorizará la caza con arcos con flechas adaptadas con dardos anestésicos, siempre que sea posible, sobre la caza con flechas sin dardos anestésicos para realizar las capturas mínimas indicadas con anterioridad», se incide.

La administración de sedantes se deberá, además, efectuar siempre bajo supervisión de un facultativo veterinario y los animales capturados y tratados con sedantes y eutanásicos no podrán ser destinados a consumo humano. Deberán, entonces, ser incinerados conforme a normativa. Si no se utilizan medicamentos, entonces sí cabe utilizar su carne, conforme a normativa, inspecciones sanitarias, etc.

El coste fijado para cada captura con flechas y anestésicos es de 598,50 euros más el IVA. El servicio de monitorización es de 330 euros más IVA al mes. El contrato global que sale a licitación es de 30.000 euros. Hasta la fecha lo viene prestando SCAES (Servicio de Control de Animales y Especies Silvestres) de la Federación Andaluza de Caza (FAC).