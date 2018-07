Málaga capital ya tiene su primera gran discoteca gay Alice Wonderland, Leticia Sabater y Sheila 007. / Iván Gelibter La Comedia abrió ayer sus puertas en la antigua Sala Velvet con una enorme expectación ante la falta de oferta para el colectivo en el centro IVÁN GELIBTER Sábado, 28 julio 2018, 00:50

«Lo estabas deseando». Ese es el lema de La Comedia, la primera gran discoteca gay en el centro de Málaga, que pese a ser una de las ciudades más 'gayfriendly' de España, carecía de un espacio como este y con el que sí cuentan otras ciudades. La provincia se ha convertido en estos últimos años en el epicentro del turismo LGTBI, pero la tradición y la promoción de Torremolinos ha eclipsado al resto de municipios. Sin embargo, el centro histórico necesitaba de un espacio de estas características, y que además en este caso estará dirigido por uno de los personajes locales más ligados al ocio del colectivo en la ciudad, Javier Boxó; y por un referente en la hostelería nocturna, Juan Rambla. La primera de las novedades es que la inauguración durará dos días. En la noche de ayer se abrieron por primera vez sus puertas ante una enorme expectación y con la actuación de Leticia Sabater, que prácticamente hizo de madrina. La exestrella de la televisión infantil, ahora reconvertida en una suerte de pseudoicono gay posmoderno, interpretó algunas de las canciones que han triunfado en Youtube.

El gerente, Javier Boxó, aseguraba que esta discoteca nace bajo el concepto de 'the show must go on'. Es un local para público de ambiente gay, pero abierto a cualquier mentalidad u orientación sexual», y puso como ejemplo que en los baños no hay género. «Allí pueden entrar señores, señoras, personas de género fluido, mariquitas, mariliendres y todo el que quiera», explica.

Juan Rambla y Javier Boxó. / Iván Gelibter

En cuanto a la música, Boxó la calificó como «comercial y petarda». Tendrán como DJ fijo a Danny Ruiz y a Minerva Anderson de animadora habitual. «Estamos llenando un espacio en una ciudad de 600.000 habitantes con cada vez más turistas gays y sin apenas opciones. En este caso además estaremos abiertos hasta las 7 de la mañana. Se abre este local como necesidad, porque como dice el lema lo estaban pidiendo a voces. Además, La Comedia tendrá una completa programación de Djs y espectáculos, como el caso del transformista Divino, conocido en todas partes del mundo y que actuará en las próximas semanas. El local estará abierto de miércoles a domingo; un hecho inusual en este tipo de discotecas. Por su parte, el otro propietario del local, Juan Rambla, que tras varios años en el ocio nocturno abre su primer local gay, reconoció estar «ilusionado». «El hecho de tener a Boxó es una garantía; él ha sido quién ha hecho esto posible», aseguró. No sabemos cuánto durará el show, pero al menos Málaga ya tiene la discoteca gay que esta ciudad se merecía.