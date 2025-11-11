Con Málaga apoya las demandas de los conductores de la EMT y exige inversiones para un mejor servicio

Con Málaga ha reaccionado al anuncio de huelga de conductores en la EMT el 28, día de encendido de las luces navideñas, y no se ... descarta que en jornadas posteriores. La viceportavoz de la formación izquierdista en la Casona del Parque, Toni Morillas, ha exigido, en síntesis, el incremento de la flota de la EMT y la garantía de los derechos laborales de la plantilla.

«Las condiciones laborales de la plantilla de la EMT, junto con el estado de la flota de autobuses, están impidiendo que haya un transporte público de calidad y que se preste un servicio público que esté a la altura de las vecinas y los vecinos de Málaga», ha lamentado este martes la edil.

Morillas ha señalado la responsabilidad del alcalde, Francisco de la Torre, y del gerente de la empresa, Miguel Ruiz: «Desde nuestro grupo municipal queremos expresar nuestro apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras de la EMT».

«Denunciamos el profundo estrés y las situaciones de ansiedad a las que son sometidos los trabajadores y trabajadoras por unos tiempos de trabajo que, en muchos casos, son absolutamente inhumanos y que se derivan de una falta de autobuses en determinadas líneas que tienen una alta demanda de viajeros. Hablamos de, entre otras, la línea 1 que va a San Andrés, la línea 3 que sale de Carretera de Cádiz, la línea 7 que va a Bailén-Miraflores o de la línea 21 que va al Puerto de la Torre», ha profundizado.

Con Málaga exige al alcalde y al gerente que se sienten con los trabajadores e inversiones acompañantes para mejorar las condiciones de prestación del servicio.

«Aayer vimos cómo un autobús de la línea 7 salió ardiendo en Bailén-Miraflores, siendo esto una prueba más de que tenemos una flota de autobuses obsoleta que debe de ser mejorada y ampliada para garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero también para mejorar el servicio público que se presta a los vecinos y a las vecinas de Málaga», ha agregado.