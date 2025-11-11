Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas. SUR

Con Málaga apoya las demandas de los conductores de la EMT y exige inversiones para un mejor servicio

«Denunciamos el profundo estrés y las situaciones de ansiedad a las que son sometidos los trabajadores y trabajadoras por unos tiempos de trabajo que, en muchos casos, son inhumanos», asegura la edil Toni Morillas

Chus Heredia

Chus Heredia

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:13

Con Málaga ha reaccionado al anuncio de huelga de conductores en la EMT el 28, día de encendido de las luces navideñas, y no se ... descarta que en jornadas posteriores. La viceportavoz de la formación izquierdista en la Casona del Parque, Toni Morillas, ha exigido, en síntesis, el incremento de la flota de la EMT y la garantía de los derechos laborales de la plantilla.

