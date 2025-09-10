Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Obras en la nueva urbanización de Distrito Zeta. Ñito Salas

Luz verde definitiva a la ordenanza que agilizará las licencias de obra en Málaga

El pleno de este mes aprobará la nueva normativa para que entre en vigor una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:56

La nueva ordenanza tramitada por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de agilizar los permisos de obra en la ... capital encara la cuenta atrás para su entrada en vigor, que podría producirse a lo largo del mes de octubre. La comisión plenaria de Urbanismo convocada para el próximo lunes prevé aprobar de forma definitiva el documento, que tuvo un primer visto bueno por parte de la Junta de Gobierno local el pasado mes de febrero. Así, el pleno de septiembre ratificará esta aprobación, y la entrada en vigor de la nueva normativa, como modificación de la que ha estado vigente hasta ahora, se producirá una vez que el texto se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

