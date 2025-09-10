Luz verde definitiva a la ordenanza que agilizará las licencias de obra en Málaga

La nueva ordenanza tramitada por el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga con el objetivo de agilizar los permisos de obra en la ... capital encara la cuenta atrás para su entrada en vigor, que podría producirse a lo largo del mes de octubre. La comisión plenaria de Urbanismo convocada para el próximo lunes prevé aprobar de forma definitiva el documento, que tuvo un primer visto bueno por parte de la Junta de Gobierno local el pasado mes de febrero. Así, el pleno de septiembre ratificará esta aprobación, y la entrada en vigor de la nueva normativa, como modificación de la que ha estado vigente hasta ahora, se producirá una vez que el texto se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

La ordenanza amplía y actualiza los casos en los que no es necesario recabar un permiso de obras o basta con presentar una declaración responsable. Además, sustituye la expedición de la licencia por una comunicación, de forma que en los casos de permisos condicionados a cuestiones que debe cumplir el promotor, podrá empezar la obra sin esperar a la expedición, presentando un escrito en el que se compromete a cumplir todas las condiciones de la licencia.

De igual modo, amplía las actuaciones no sujetas a licencia ni a declaración responsable o comunicación. Así, se han incorporado a ese supuesto «los acondicionamientos de espacios libres, ajardinamiento, pavimentación, solares de patios, aceras perimetrales a la edificación (siempre que no afecten jardines protegidos), y las obras de mantenimiento y conservación de pistas deportivas o piscinas», según han informado desde el equipo de gobierno. «Tampoco estarán sujetos a ningún trámite previo la limpieza, pintura y acabados de fachada (salvo en los edificios con protección) o la instalación de acristalamientos verticales sin perfilería, siempre que no impliquen aumento de ocupación o volumen», han apuntado.

Asimismo, la ordenanza contempla los supuestos en los que se puede modificar una licencia de obras por la fórmula de la declaración responsable; y facilita la regularización de edificaciones antiguas, «siempre que estén terminadas y con sus actuales características y destino con anterioridad a agosto de 1986 (si se sitúan en suelo urbano) o del año 1975 si son en suelo rústico, sin que ello suponga la legalización de obras posteriores realizadas sin título habilitante», han precisado desde el Consistorio. Esto permitirá que este tipo de construcciones puedan inscribirse en el Registro de la Propiedad y puedan llevar a cabo la contratación definitiva de los suministros.

Uso de la inteligencia artificial

De igual modo, la norma contempla el uso de modelos digitales basados en metodología BIM (modelos 3D con datos asociados), y abre la posibilidad de usar la Inteligencia Artificial en la concesión de licencias urbanísticas y para la comprobación de las declaraciones responsables. «Esto permitirá utilizar sistemas inteligentes capaces de analizar grandes volúmenes de datos, interpretar normativas y realizar evaluaciones con rapidez y precisión», han destacado desde el equipo de gobierno.

Por último, la ordenanza también regula la opción de que colegios profesionales y entidades privadas homologadas puedan revisar expedientes de concesión de licencias de obra y emitir informes que tendrán el mismo valor que los realizados por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo. Esta posibilidad se pondrá en marcha únicamente si lo solicita el interesado en obtener el permiso de obras y tendrá un coste adicional. En cualquier caso, los funcionarios tendrán la última palabra para firmar las licencias y podrán mostrar su disconformidad con los informes realizados por esas entidades externas a la administración local.