Luces y alguna sombra en el Parque de Martiricos

El Parque de Martiricos, uno de los nuevos pulmones verdes de la extensión del centro, muestra en la actualidad una imagen ambivalente que refleja tanto ... avances visibles como carencias persistentes. A simple vista, el espacio luce más limpio y cuidado que hace apenas unos meses, gracias a actuaciones municipales enfocadas en la recogida de residuos y la mejora de senderos y zonas de paseo. Sin embargo, no todo son buenas noticias para los vecinos que lo frecuentan.

Uno de los principales puntos de conflicto sigue siendo el estado del agua en las zonas ajardinadas con canalizaciones. En algunas de ellas, flotan desperdicios plásticos y restos orgánicos que dan una sensación de abandono y descuido.

Otro problema persistente son las pintadas en bancos, muros y señalizaciones, muchas de las cuales llevan meses sin ser eliminadas. Aunque se han reforzado algunas labores de mantenimiento, los actos vandálicos continúan afectando la imagen del parque.

A esto se suma la irregularidad en el control de la maleza. En varias áreas, sobre todo las menos transitadas, la vegetación crece sin control, lo que no solo deteriora la estética del entorno, sino que también genera molestias para los paseantes y puede suponer un riesgo durante los meses más secos. Pese a estas sombras, vecinos reconocen que el parque ha mejorado en limpieza general y accesibilidad. «Está más decente que antes, pero aún queda mucho por hacer», comenta Patricia, residente de la zona.

Conde de las Navas descongestiona (por fin) su movilidad

Después de años de congestión y circulación complicada, la calle Conde de las Navas por fin dispone de una regulación de movilidad efectiva. Aunque la medida ha supuesto la eliminación de varios espacios de aparcamiento, la nueva línea amarilla continua permite que los dos carriles se mantengan despejados, evitando que se reduzcan a uno y medio. Esta mejora facilita el paso fluido de vehículos y contribuye a reducir los atascos, especialmente en horas punta. Los vecinos valoran positivamente la iniciativa, aunque algunos lamentan la pérdida de plazas de estacionamiento. En conjunto, se espera una notable mejora en la movilidad diaria del barrio.

El Cotolengo y sus aledaños vuelven a llenarse de basura

Vecinos de Huelin han mostrado su preocupación por la creciente acumulación de basura en los alrededores del Cotolengo, un centro asistencial ubicado en la zona. Bolsas, muebles abandonados y restos de comida se amontonan junto a los aledaños del recinto, generando malos olores y riesgo sanitario. Residentes y voluntarios denuncian la falta de limpieza regular y el escaso control. Aseguran que esta situación no solo afecta a la imagen del barrio, sino también a la dignidad de quienes trabajan en el centro. Piden una actuación urgente para recuperar la salubridad del entorno.