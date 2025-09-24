Llega al pleno de Málaga «el genocidio» palestino para unos y la «masacre» para otros

El Ayuntamiento de Málaga se ha puesto en modo Congreso de los Diputados e incluso Consejo de Ministros en tres mociones, dos del PSOE, y ... una, de Con Málaga, en la que se exige que se reconozca «el genocidio» en Gaza, así como que se rompan relaciones comerciales con las empresas israelíes en Málaga, e incluso que se añadan cláusulas en los pliegos de licitación públicos municipales, como afirmó la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, y el portavoz socialista, Dani Pérez, también consideró viable tras la resolución de ayer del Consejo de Ministros, pero lo cierto es que en el decreto del Gobierno lo que se contempla efectivamente es el embargo de armas a Israel y la prohibición de importar productos de asentamientos ilegales en territorios palestinos, pero no se abunda en otras cuestiones.

Tanto Dani Pérez como Toni Morillas relataban la tragedia que está sufriendo la Franja de Gaza, e insistían en que el pleno del Ayuntamiento de Málaga declarase que se trataba de un genocidio, a lo que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, se negó diciendo que esto debía dirimirlo la Corte Internacional de la Haya, ya que un genocidio es el exterminio total de un pueblo, y que él se inclinaba más por «masacre» o «matanza». Pérez exigió que el Ayuntamiento de Málaga reconozca el genocidio, e incidió que de dramas ya saben los malagueños después de haber vivido su propio genocidio en la carretera de Almería bombardeados por las tropas fascistas, y exigió que se rompieran relaciones del Ayuntamiento con Israel, al igual que se hizo con Ucrania, y por ejemplo, el Museo Ruso (que ya no ha traído más colecciones de San Petesburgo) a lo que la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, dijo más tarde a este periódico que no era factible porque «el bloqueo debe imponerlo siempre la Unión Europea».

Pérez incidió en el dolor del pueblo palestino, en los países que se habían sumado en la última etapa a reconocer el estado palestino junto a España como eran Francia, Inglaterra y Portugal, y reivindicaba que el Ayuntamiento de Málaga reconociese al estado palestino, que el próximo 29 de noviembre se celebrase el Día de la Solidaridad con el Pueblo Palestino y que ondease su bandera en el patio de banderas, y en el mástil exterior, como ya lo hace la ucraniana por los mismos motivos, puntos en los que coincidía Con Málaga. «Ojalá podamos decir que estuvimos en el lado correcto de la historia», puntualizó.

Ampliar Los concejales de Con Málaga Toni Morillas y Nico Sguiglia, con el pañuelo palestino, en la rueda de prensa. P. R. Q.

Para la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, que eleva las muertes en Gaza hasta las 680.000, en palabras de la relatora de la ONU, «la historia no va a absolver a los que no hagan nada», y se quejó de que su grupo había trasladado infinidad de mociones para mostrar la solidaridad de Málaga con el pueblo palestino, y que les parecía «vergonzoso el papel que juega el PP, no se puede jugar a la equidistancia en un genocidio porque es ser cómplice del genocidio» e incluso fue más allá: «Acuso al alcalde de ser cómplice del genocidio terrorista y estar blanqueado a los terroristas», como se refería al regidor y al Gobierno de Israel.

Para el portavoz y la viceportavoz de Vox, Antonio Alcázar y Yolanda Gómez, estos asuntos de trascendencia internacional y de política exterior, que es competencia exclusiva del Gobierno, no debían traerse a los plenos, e incluso indicaron que habían pensado pedir que no se admitieran estas iniciativas a trámite, adelantaron que iban a votar en contra de las mociones y que estaban «deseosos de que acabe el conflicto cuanto antes». Incidieron en el origen, sin entrar en lo ocurrido después en Gaza, afirmando que todo esto lo provocó la acción terrorista de Hamás, que gobierna en la Franja.

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, hizo un análisis geopolítico de la situación en Oriente Medio y alabó que Israel fuese una isla de democracia en esa zona, e indicó que sí era cierto que el pueblo palestino sufría «una masacre» o «matanza», pero que «genocidio» no era a su juicio porque incluía la eliminación de un pueblo, y que cuando bombardeaban los israelíes avisaban antes a la población. Recordó el atentado de Hamás, que provocó la guerra, y reseñó que al principio también bombardeaban a Israel desde Gaza, Irán e incluso Yemen, y que había que evitar por todos los medios que Hamás se hiciese con el control en la Franja de Gaza.

En los acuerdos simbólicos que podría ejecutar el Ayuntamiento de Málaga como izar la bandera palestina o celebrar el día de solidaridad con el pueblo palestino, el alcalde no quiso posicionarse en la rueda de prensa a preguntas que le hizo este periódico, e indicó que Israel era un pueblo surgido después del Holocausto y que se merecía que pensáramos con detenimiento el esfuerzo que habían hecho para ser una sociedad democrática en el punto geográfico en el que están. En cuanto a la ruptura de relaciones comerciales o cláusulas del Ayuntamiento para no licitar con empresas israelíes, indico que era «querer tener competencias que no son nuestras». De la ayuda humanitaria ofrecida por el Ayuntamiento a los palestinos, Pérez de Siles subrayó que habían sido siete proyectos, que ahora debían prorrogarse porque no estaban llegando debido a que no hay corredor humanitario en Gaza.