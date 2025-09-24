Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los concejales del grupo socialista, con su portavoz Dani Pérez, con la bandera palestina, en la rueda de prensa en el patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. P. R. Q.

Llega al pleno de Málaga «el genocidio» palestino para unos y la «masacre» para otros

Tanto el PSOE como Con Málaga llevan mociones para que el Ayuntamiento reconozca la tragedia que se vive en Gaza, e incluso que se rompan relaciones comerciales desde Málaga, lo que el PP considera que compete al Gobierno

Pilar R. Quirós

Pilar R. Quirós

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:14

El Ayuntamiento de Málaga se ha puesto en modo Congreso de los Diputados e incluso Consejo de Ministros en tres mociones, dos del PSOE, y ... una, de Con Málaga, en la que se exige que se reconozca «el genocidio» en Gaza, así como que se rompan relaciones comerciales con las empresas israelíes en Málaga, e incluso que se añadan cláusulas en los pliegos de licitación públicos municipales, como afirmó la viceportavoz de Con Málaga, Toni Morillas, y el portavoz socialista, Dani Pérez, también consideró viable tras la resolución de ayer del Consejo de Ministros, pero lo cierto es que en el decreto del Gobierno lo que se contempla efectivamente es el embargo de armas a Israel y la prohibición de importar productos de asentamientos ilegales en territorios palestinos, pero no se abunda en otras cuestiones.

