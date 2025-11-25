Se limpia (por fin) la parte sucia de La Mosca tras meses de quejas

La más de una y dos veces comentada zona de La Mosca, en la parte baja junto al campo de fútbol, finalmente ha sido limpiada. ... Después de más de un año de acumulación de desperdicios y una serie de denuncias por parte de vecinos y usuarios del lugar, el Distrito Este ha respondido a las peticiones de la comunidad y ha realizado una limpieza integral de la zona.

Desde hace meses, residentes y deportistas que frecuentan el campo de fútbol cercano habían señalado la creciente preocupación por la acumulación de basura, escombros y desechos de diversa índole, que no solo afectaba la estética del lugar, sino también la seguridad y salud de quienes transitaban por el área – de hecho, era común ver cómo por las noches tarde los jabalíes se acercaban a comer los festines de basura– .

Las quejas se multiplicaron y en esta sección le dimos voz, poniendo en evidencia una situación que parecía que no era atendida. Sin embargo, tras varias semanas de publicaciones, las administraciones pertinentes finalmente han actuado, y últimamente lo hacen con rapidez. Equipos de limpieza del Distrito Este han retirado todo tipo de residuos, mejorando la accesibilidad y la calidad del entorno en una zona que es frecuentada por muchas personas, sobre todo jóvenes que practican deporte. Las autoridades locales aseguran que se trata de un primer paso y que seguirán trabajando para mantener el área libre de basuras. Los vecinos han celebrado la intervención, destacando la importancia de mantener el espacio limpio.