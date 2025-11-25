Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La zona, limpia tras meses llena de basura. SUR
COSAS DE LA CIUDAD

Se limpia (por fin) la parte sucia de La Mosca tras meses de quejas

Los servicios de limpieza retiraron hace unos días la basura acumulada cercana al campo de fútbol

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:56

Comenta

La más de una y dos veces comentada zona de La Mosca, en la parte baja junto al campo de fútbol, finalmente ha sido limpiada. ... Después de más de un año de acumulación de desperdicios y una serie de denuncias por parte de vecinos y usuarios del lugar, el Distrito Este ha respondido a las peticiones de la comunidad y ha realizado una limpieza integral de la zona.

