Lanzan botes de pintura en un Carrefour del centro de Málaga durante la manifestación por Palestina

Casi llegando al recorrido final de la manifestación que puso fin a la jornada por Palestina de ayer con huelgas, paros y concentraciones, un incidente ... irrumpió en el Carrefour Express de calle Tejón y Rodríguez. Parte de los manifestantes tiraron botes de pintura roja y negra contra el escaparate y puerta de este establecimiento como señal de protesta contra la cadena de supermercados por sus vínculos con la ocupación israelí.

Según cuenta a SUR uno de los trabajadores, «llegaron gritando 'no compréis a Carrefour'» y se vieron obligados a cerrar las puertas del establecimiento durante el acto vandálico «por miedo». Los manifestantes en Málaga se unieron de esta forma a la campaña de denuncia #boicotcarrefour por su «complicidad en los crímenes de guerra israelíes contra la población palestina».

Tensión en la plaza de la Constitución con la policía protegiendo los accesos a Carrefour

Durante la manifestación, tal y como reflejó en la crónica este mismo periódico, los antidisturbios cubrieron las puertas de Carrefour, en este caso en la plaza de la Constitución, donde culminó la marcha. Allí se produjeron gritos de protesta contra la cadena de supermercados, pero no se produjo ningún incidente. También al inicio del recorrido, a su paso por calle Larios, aparecieron pegatinas en diversas entidades financieras achacándoles por haber financiado el genocidio palestino.

Ampliar Pinturas sobre la fachada del edificio de Corres, anoche. Sur

Otras pintadas aparecieron a las puertas del edificio de Correos en protesta por su adquisición por un fondo israelí para construir un hotel de cinco estrellas. Sobre las escaleras, pinturas de los colores de la bandera palestina y en la fachada plasmaron la inscripción 'Atentado turístico'.