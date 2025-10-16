Lanzan botes de pintura en un Carrefour del centro de Málaga durante la manifestación por Palestina
Durante el recorrido, parte de los participantes llenaron el escaparate en señal de protesta contra la cadena de supermercados por sus vínculos con la ocupación israelí
Jueves, 16 de octubre 2025, 12:33
Casi llegando al recorrido final de la manifestación que puso fin a la jornada por Palestina de ayer con huelgas, paros y concentraciones, un incidente ... irrumpió en el Carrefour Express de calle Tejón y Rodríguez. Parte de los manifestantes tiraron botes de pintura roja y negra contra el escaparate y puerta de este establecimiento como señal de protesta contra la cadena de supermercados por sus vínculos con la ocupación israelí.
Según cuenta a SUR uno de los trabajadores, «llegaron gritando 'no compréis a Carrefour'» y se vieron obligados a cerrar las puertas del establecimiento durante el acto vandálico «por miedo». Los manifestantes en Málaga se unieron de esta forma a la campaña de denuncia #boicotcarrefour por su «complicidad en los crímenes de guerra israelíes contra la población palestina».
Tensión en la plaza de la Constitución con la policía protegiendo los accesos a Carrefour
Durante la manifestación, tal y como reflejó en la crónica este mismo periódico, los antidisturbios cubrieron las puertas de Carrefour, en este caso en la plaza de la Constitución, donde culminó la marcha. Allí se produjeron gritos de protesta contra la cadena de supermercados, pero no se produjo ningún incidente. También al inicio del recorrido, a su paso por calle Larios, aparecieron pegatinas en diversas entidades financieras achacándoles por haber financiado el genocidio palestino.
Otras pintadas aparecieron a las puertas del edificio de Correos en protesta por su adquisición por un fondo israelí para construir un hotel de cinco estrellas. Sobre las escaleras, pinturas de los colores de la bandera palestina y en la fachada plasmaron la inscripción 'Atentado turístico'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión