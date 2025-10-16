Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La fachada de Carrefour Express, esta mañana, tras el acto vandálico durante la manifestación. Cristina Pinto

Lanzan botes de pintura en un Carrefour del centro de Málaga durante la manifestación por Palestina

Durante el recorrido, parte de los participantes llenaron el escaparate en señal de protesta contra la cadena de supermercados por sus vínculos con la ocupación israelí

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:33

Comenta

Casi llegando al recorrido final de la manifestación que puso fin a la jornada por Palestina de ayer con huelgas, paros y concentraciones, un incidente ... irrumpió en el Carrefour Express de calle Tejón y Rodríguez. Parte de los manifestantes tiraron botes de pintura roja y negra contra el escaparate y puerta de este establecimiento como señal de protesta contra la cadena de supermercados por sus vínculos con la ocupación israelí.

