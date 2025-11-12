La Mosca empeora su situación cada semana

La Mosca, un barrio del este de la ciudad, se enfrenta a una creciente crisis ambiental y social que afecta profundamente a sus vecinos. Hace ... tan solo una semana, SUR advirtió sobre las preocupaciones de los residentes, quienes ya denunciaban la proliferación de basura en los alrededores del arroyo y la montaña. A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación, la problemática sigue empeorando.

Contacto Cosas de la Ciudad Whatsapp: 660 481 739

Correo electrónico: cosasdelaciudad@diariosur.es

Twitter: @diariosur

Los laterales del arroyo y las faldas de la montaña, que deberían ser espacios naturales y de recreo, se han convertido en un vertedero a cielo abierto. La basura, en su mayoría en descomposición, sigue acumulándose día tras día. Los residuos orgánicos, plásticos y materiales reciclables se apilan sin control, generando un ambiente insalubre que afecta tanto a la salud pública como a la fauna local.

Lo más alarmante es el aumento del vandalismo en la zona. Los actos de desorden y destrucción se están convirtiendo en una constante, agravando aún más la situación –este fin de semana se pudo ver con contenedor volcado–. A la falta de limpieza y mantenimiento se le suma la preocupación por la seguridad, ya que el descontrol social parece avanzar de la mano con la crisis ambiental.

Los vecinos, cansados de reclamar sin respuestas concretas de las autoridades, piden una solución urgente que no solo contemple la limpieza de la zona, sino también un plan de prevención para evitar que la basura vuelva a acumularse y para erradicar la violencia que afecta al bienestar de la comunidad.

Vehículos abandonados en la Avenida Príes

En la Avenida de Príes, altura número 8-10, dos vehículos llevan más de cuatro años abandonados ocupando plazas de parking destinadas para motos. La zona cuenta con un espacio habilitado específicamente para ello, pero la presencia de estos autos ha reducido la capacidad de estacionamiento en una área ya afectada por la escasez de plazas. Los vecinos han manifestado su malestar. Ante esta situación, piden a las autoridades que se tomen medidas y se retiren los vehículos abandonados, favoreciendo el uso adecuado del espacio.