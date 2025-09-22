Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Proyecto presentado por la promotora Urbania para la operación urbanística de Repsol. Sur

La Justicia exime a la plataforma Bosque Urbano de pagar unas elevadas costas en el pleito de las torres de Repsol

Un fallo judicial que es firme fija en 1.783 euros lo que tendrían que abonar los vecinos por la tramitación del recurso, aún pendiente de sentencia

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:51

La operación urbanística de las torres de Repsol sigue inmersa y condicionada por un camino judicial cuyo final se antoja aún lejano en el tiempo. ... Tres años después de que la plataforma Bosque Urbano, que defiende que este gran vacío junto a la avenida de Juan XXIII se dedique por entero a una zona verde, presentara un recurso contencioso en contra la subasta iniciada por el Ayuntamiento para vender a una promotora los derechos para construir tres torres de 28, 30 y 32 plantas para 528 pisos de renta libre y oficinas, y otros dos edificios de cuatro plantas para uso comercial, el trámite para resolver esta demanda se encuentra aún en una instrucción judicial lenta y compleja.

