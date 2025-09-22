La Justicia exime a la plataforma Bosque Urbano de pagar unas elevadas costas en el pleito de las torres de Repsol

La operación urbanística de las torres de Repsol sigue inmersa y condicionada por un camino judicial cuyo final se antoja aún lejano en el tiempo. ... Tres años después de que la plataforma Bosque Urbano, que defiende que este gran vacío junto a la avenida de Juan XXIII se dedique por entero a una zona verde, presentara un recurso contencioso en contra la subasta iniciada por el Ayuntamiento para vender a una promotora los derechos para construir tres torres de 28, 30 y 32 plantas para 528 pisos de renta libre y oficinas, y otros dos edificios de cuatro plantas para uso comercial, el trámite para resolver esta demanda se encuentra aún en una instrucción judicial lenta y compleja.

No obstante, hay novedades respecto a uno de los recursos presentados por Bosque Urbano, en concreto el relativo a las costas que tendría que abonar este colectivo vecinal en el caso de ser condenado a ello en un futuro fallo judicial. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga ha rechazado definitivamente la solicitud del Ayuntamiento de imponer a la plataforma el pago de 223.554 euros en concepto de costas judiciales.

En un auto dictado el pasado 12 de septiembre, al que ha podido tener acceso SUR, la magistrada confirma la tasación realizada por la secretaria judicial, que fijó en su momento la cuantía total en 1.783 euros, tras la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por el colectivo. La resolución no admite recurso, por lo que cierra definitivamente la discusión sobre la cuantía de las costas, según han informado desde Bosque Urbano.

Bosque Urbano Málaga ha denunciado que el equipo de gobierno local ha tratado «de presionar al colectivo, desde el inicio, para que abandonara el litigio», recurriendo a lo que consideran «artimañas legales», entre ellas una solicitud de costas «desproporcionada y desorbitada» tras el rechazo judicial a las medidas cautelares.

No obstante, todavía no se ha producido sentencia alguna en relación al fondo de la acción judicial emprendida por la plataforma, que rechaza la subasta de los derechos urbanísticos del Consistorio en el proyecto de Repsol.

Obras condicionadas

Todo apunta a que pueden faltar todavía varios años para que llegue una sentencia que resulta clave para despejar el futuro de este singular proyecto. En el verano de 2023, los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo advirtieron en un informe que «cualquier acto material de transformación urbanística de las parcelas queda en suspenso con carácter temporal y hasta tanto exista pronunciamiento judicial firme». Es decir, que no puede construirse en este espacio de la ciudad hasta que se resuelva definitivamente el recurso de Bosque Urbano.

Esto cayó como jarro de agua fría sobre la promotora Urbania que, a diferencia de las otras que se presentaron a la subasta, optó por seguir adelante y convertirse en adjudicataria tras la retirada del resto de ofertas de otras empresas, que vieron que la entrada de la operación en la vía judicial iba a suponer un considerable hándicap para su ejecución.

Urbania ha ofrecido al Ayuntamiento 66,4 millones de euros por quedarse con los derechos para construir las tres torres para 528 viviendas y los dos edificios de uso terciario, sobre plantas subterráneas para más de un millar de plazas de aparcamiento. El resto del proyecto lo componen edificios para 400 viviendas de protección oficial, una cuarta torre de 35 plantas en manos de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) para unos 400 pisos (si bien también podría darle un uso hotelero), y un parque de 65.000 metros cuadrados con diseño del estudio HCP.

En total, son más de un millar las viviendas que podrían construirse en este enclave de la zona oeste de la capital, además de oficinas y zonas comerciales. No obstante, su materialización sigue pendiente de que se resuelva el recurso judicial presentado por Bosque Urbano, un colectivo que no ceja en su empeño de que todo ese vacío sea un pulmón verde.