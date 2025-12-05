Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vista de Juan de Austria esta semana.
Cosas de la ciudad

Juan de Austria y sus alrededores no conocen mejoras

Los vecinos de la zona llevan meses avisando de que la crecida de basura es notable y necesitan más contenedores

Emilio Morales

Emilio Morales

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:10

Comenta

Los vecinos de la calle Juan de Austria, en el barrio de la Trinidad, han vuelto a expresar su frustración y preocupación ante el estado ... de insalubridad que afecta a la zona, debido a la acumulación de basura y muebles de todo tipo en la vía pública.

