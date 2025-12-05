Juan de Austria y sus alrededores no conocen mejoras

Los vecinos de la calle Juan de Austria, en el barrio de la Trinidad, han vuelto a expresar su frustración y preocupación ante el estado ... de insalubridad que afecta a la zona, debido a la acumulación de basura y muebles de todo tipo en la vía pública.

En un nuevo comunicado a esta sección, los residentes de la calle y los aledaños imploran a la empresa municipal de limpieza, así como a los responsables de la misma y al concejal de la zona, que tomen medidas urgentes para solucionar este problema que lleva tiempo afectando.

Contacto Cosas de la Ciudad Whatsapp: 660 481 739

Correo electrónico: cosasdelaciudad@diariosur.es

Twitter: @diariosur

«La situación es insostenible. La calle está cubierta de basura, restos de muebles y objetos que no solo generan una imagen lamentable, sino que también propician condiciones insalubres. Esto favorece la proliferación de insectos y roedores, poniendo en riesgo la salud de los vecinos», expresan los residentes afectados. La denuncia resalta la falta de acción por parte de las autoridades competentes, que, según los vecinos, parecen desentenderse de la situación que empeora cada día.

«No es la primera vez que solicitamos una intervención. Necesitamos una respuesta para que nuestra calle vuelva a ser un lugar limpio y seguro», concluyen. Además, el carril bici suele llenarse de agua estancada debido a algunos desniveles y esto lo hace en zonas intransitables – con el peligro que esto conlleva –. Esto no solo afecta a esta calle, sino a las zonas colindantes de la Trinidad, como Malasaña o la propia avenida de La Rosaleda, todo extensión natural del Centro Histórico.