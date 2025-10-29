Los jardines de Plaza Mayor se transforman en el fondo del Mediterráneo

Los jardines del centro comercial Plaza Mayor se transformarán a partir de esta semana en el fondo del mar Mediterráneo gracias a una experiencia que ... trata de concienciar sobre la necesidad de cuidar los mares. Bajo el nombre 'Los jardines en luz Mediterraneum', el espacio verde situado junto a la zona de moda acogerá una actividad participativa e inmersiva en defensa del planeta y de los océanos.

Se trata de un recorrido sensorial con proyecciones envolventes, juegos de luces y una narrativa visual que cobrará vida entre corales, peces y reflejos marinos. Contará con seis estaciones diferentes y podrá visitarse de forma gratuita entre el 31 de octubre y el 23 de noviembre, de 19 a 23 horas.

Esta iniciativa de concienciación cumple su tercera edición y ha sido presentada por el director del recinto comercial, Rafael Perea, quien ha detallado que se trata de una actividad «para concienciar sobre el Mediterráneo y evitar la contaminación».

La iniciativa, pensada para todos los públicos, cuenta con seis paradas o escenas diferentes y participativas. Entre ellas, los asistentes simularán entrar en el mar y pasear por su fondo, disfrutarán de un video proyectado sobre un árbol y tendrán que ayudar a recoger los residuos que se encuentran en él.

Actualidad del recinto

Aprovechando la presentación, Perea ha confesado que el centro comercial se encuentra en un buen momento, con el 100 por 100 de los locales ocupados y en crecimiento tanto en ventas como en tráfico o en afluencia. Su previsión es que este año se supere «ampliamente» las 17 millones de visitas registradas el año pasado. «Estamos absolutamente satisfechos con los números que estamos registrando y con las ventas», ha dicho.

También se ha referido a la futura ampliación que tiene previsto acometer el centro comercial. Ha avanzado que actualmente el proyecto se encuentra en fase de tramitación, tanto a nivel administrativo como de la parte técnica. «Tenemos una indefinición sobre las fechas, pero este año ya no va a ser», ha dicho.