Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los responsables de Plaza Mayor, en el photocall de la iniciativa. Pedro J. Quero

Los jardines de Plaza Mayor se transforman en el fondo del Mediterráneo

El centro comercial acoge una experiencia inmersiva para concienciar sobre la necesidad de cuidar los océanos

Juan Soto

Juan Soto

Málaga

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:19

Comenta

Los jardines del centro comercial Plaza Mayor se transformarán a partir de esta semana en el fondo del mar Mediterráneo gracias a una experiencia que ... trata de concienciar sobre la necesidad de cuidar los mares. Bajo el nombre 'Los jardines en luz Mediterraneum', el espacio verde situado junto a la zona de moda acogerá una actividad participativa e inmersiva en defensa del planeta y de los océanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  2. 2 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  3. 3 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  4. 4 Posibles tornados y mangas marinas en una jornada con alerta amarilla por lluvia en Málaga
  5. 5 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  6. 6 Acuchilla en la cara a un hombre de 40 años a plena luz del día en el Centro de Málaga
  7. 7 Despliegue en el mar para arrestar a un hombre tras intentar atracar con un cuchillo a un médico en Marbella
  8. 8 Una discusión en un bar y la burla de que llevaba una pistola «de juguete» desataron el último tiroteo en Málaga
  9. 9 Málaga estará en alerta amarilla por lluvias mañana miércoles
  10. 10

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los jardines de Plaza Mayor se transforman en el fondo del Mediterráneo

Los jardines de Plaza Mayor se transforman en el fondo del Mediterráneo