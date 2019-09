Japonismo desde Málaga Luis y Laura, con juguetes tradicionales japoneses. / ÑITO SALAS Luis Rodríguez y Laura Tomás, autores de Japonismo.com, fijan su base de operaciones en la capital LUIS MORET Málaga Martes, 10 septiembre 2019, 00:58

«¿A qué sitio podemos ir para trabajar, que esté muy bien comunicado, tenga buen clima y tenga playa?». La pregunta se la hicieron hace algo más de un año Luis Rodríguez Gómez y Laura Tomás Avellana, autores de Japonismo.com una de las páginas de referencia en español para viajar a Japón. Habían decidido cambiar su residencia y trabajo en Londres por el retorno a España y la respuesta a la pregunta tuvo un destino claro: Málaga.

Varios factores influyeron para dejar el Reino Unido, el Brexit entre ellos, pero era el momento de dar un paso más. «Teníamos que decidirnos. Si seguíamos en Londres, Japonismo quizá iba a seguir siendo como nuestro hobby. Era el momento de ver si lo que realmente nos gustaba podía convertirse en nuestra forma de vida», explica Laura, que ya se dedicaba en exclusiva al mantenimiento del portal. Luis decidió dejar su trabajo en Google en Londres y de esta forma poder volcarse en el proyecto, dado la dimensión que había tomado la web. En los últimos años reciben cada vez más consultas y el crecimiento es notable. Su forma de contar las cosas a través de sus experiencias personales, que comparten con su hijo Eric, llegan a miles de usuarios que buscan cómo moverse por el país del sol naciente con los menos problemas posibles. «Hay datos del Gobierno japonés que estima un crecimiento del 18% de los españoles que viajan a Japón en los último años», explica Luis.

Vídeo. Laura y Luis responden a un test rápido sobre sus preferencias en Japón

Ahora con su base de operaciones en Málaga se encuentran muy satisfechos con la elección. «Cuando juntas todos los ingredientes de lo que quieres como si fuera un cóctel, el resultado es Málaga. Queriendonos dedicar a esto era impresicindible tener conexiones con el resto del mundo. Vimos las rutas del aeropuerto, el AVE, el clima y la gente e incluso la gastronomía y por eso estamos aquí», aseguran. Y lo ratifican con una anécdota. Laura hizo de expedicionaria a Málaga antes de tomar la decisión final de venirse con su hijo Eric y... «en media hora hablé en Málaga con más gente, que en tres años en Londres». «Esto parece una tontería pero cuando estás fuera, esto lo valoras mucho»…

Experiencias personales

¿Y en Japón? ¿Cómo se vive la relación con la gente?

-«Tiene la parte buena de que el cliente es el rey, pero a la vez da la impresión de que no hay como un verdadero diálogo. Está todo como ya escrito en cuestión de comportamiento». De eso saben mucho los autores de Japonismo. Laura ha vivido dos años entre Osaka y Kioto, además, junto a Luis, hacen varias visitas al año al país (en la más reciente estuvieron 50 días) para seguir añadiendo contenido y nuevas rutas por todo el país. Reconocen que los japoneses son muy amables y siempre intentan ayudarte como turista. Pero quizá la cosa cambia cuando ya eres residente. «Vivir en Japón es complicado. Por mucho que intentes integrarte siempre te van a ver como un extranjero aunque hables bien japonés», indica Laura.

Tanto Laura como Luis tienen estudios en cultura asiárica y japonesa. Se conocieron haciendo otra página sobre Japón que ahora no existe y ambos vieron la necesidad de tener un espacio donde poder escribir sobre lo que más le gustaba. Con el tiempo han ido creciendo y ahora les permite vivir de ello. En su página, además de la gran cantidad de información, ofrecen servicios que si se compran a través de ellos, les ayudan. «Nosotros nos pagamos nuestros viajes, alojamiento y demás. Con las cosas que ofrecemos son de nuestra confianza y claramente les decimos a la gente que si compran determinado producto a través de nuestra página, eso permite que podamos seguir mantiendo Japonismo al mejor nivel».

Laura y Luis tienen un buen nivel de japonés y animan a todos a viajar a Japón a hacerlo sin pensar en ello. «Aunque no se hable japonés ahora es más fácil moverse. En los sitios turísticos hay rótulos en inglés y personas que lo hablan», indican. Ellos no creen que haya que dedicarle mucho más tiempo a planificar el viaje con respecto a otros destinos. Y que no hay que agobiarse. Si no, siempre queda Japonismo como guía. Funciona. De hecho, cada vez reciben más visitas y consultas desde el propio Japón porque hay mucha gente que lo hace una vez que está allí aunque con anterioridad ya lo haya hecho para planificar el viaje.