«Los informáticos nos sentimos maltratados por el Ayuntamiento de Málaga»

Ir a las puertas de la antigua Tabacalera, y ver desfilar en procesión con pancartas, tapones en los oídos, entre sirenas y pitos a los ... informáticos del extinto Centro Municipal de Informática (Cemi) mientras el 'niño del megáfono' explica su situación con palabros de la administración, entre algunos lemas populares, no deja de ser un espectáculo curioso. Señoras y señores de mediana edad, formados, ese personal que trastea el ordenador y dice qué tiene y que regaña por no utilizar las funciones de forma adecuada. Los que se sumergen en ese mundo oculto, más allá del raciocinio de los que leen con cierta soltura y manejan bien la comprensión lectora, que ahora también están en pie de guerra por sus condiciones laborales.

«Se nos dijo que no íbamos a tener un complemento personal transitorio; fue mentira. Después se nos dijo que iba a ser muy pequeñito, fue mentira. Los trabajadores del antiguo centro municipal de informática, con su sueldo congelado hasta la jubilación. No es transitorio, es eterno; nos maltratan», que dice el señor del megáfono.

El 'hardware' del Ayuntamiento lamenta que la concejala de Nuevas Tecnologías, Alicia Izquierdo, les dijera que son como Nokia, que no han sabido ver que venía Apple. La comparación, propia de un directivo de multinacional informática, les viene tocando la moral desde que la concejala la dijo en marzo de 2024, cuando les explicaba que el Cemi se iba a municipalizar.

Como contaban este jueves los «denostados informáticos», la única vez que ha funcionado bien la administración digital en el Ayuntamiento de Málaga, necesitando mejoras, claro está, era cuando la desarrollaban ellos. Más tarde, explican, compraron un programa 'paquetizado' y todavía están por ver cómo se desarrolla para muchas áreas y aspectos en los que no encaja.

Mientras, tanto, a ellos, como afirman los todavía delegados sindicales (aunque ya no son del comité de empresa al haber sido municipalizado el organismo autónomo), Charo Martínez y Sergio Rico, los «engañaron» con la que iba a ser una absorción del Ayuntamiento de Málaga de la plantilla.

En principio, algo bueno, se supone que más estabilidad en el trabajo. Pero fue la letra pequeña, lo que les dijeron que no iban a hacer, como subrayan, los que les mató.

Cuando les incluyeron en los niveles de los empleados del Ayuntamiento a los que eran técnicos, más de la mitad de los 96 empleados de lo que era el Cemi, les han añadido en su nómina un Complemento Personal Transitorio (CPT), es decir una cantidad de su sueldo que se va reabsorbiendo con las subidas salariales anuales y que supone que en muchísimo tiempo tendrán su sueldo semicongelado. El ejemplo es sencillo, como cuentan Martínez y Rico: si a los empleados municipales les suben un 2% el sueldo, a ellos le subirán un 1%, y el otro 1% se irá a ese temido complemento, que les provoca que se devalúe su salario.

Ampliar Los empleados del exCEMI recorren las instalaciones de Tabacalera en manifestación. P. R. Q.

Lo cierto es que han protestado varias veces en el pleno, pero tienen esa forma de hacerlo, silenciosa, como son propiamente los informáticos, que no era fácil reparar en ellos. Pero este jueves hacían mucho ruido. «Está claro que Alicia Izquierdo quiere acabar con los informáticos del Ayuntamiento; nos sentimos maltratados por el Ayuntamiento. Esta falta de consideración a nuestro trabajo nos está minando y estamos totalmente desmotivados», subrayan los dos delegados sindicales. Los demás también tienen muchas cosas que decir, y algunos se atreven, pero sin nombres por miedo a represalias.

Para colmo, explican con las tablas, los jefes no van a sufrir esta semicongelación de sueldo y en muchos casos les suben el salario. «Emosido engañados», que dice riéndose por no llorar Sergio Rico, quien asegura que no van a cejar en su empeño de que se haga justicia. Y eso es justamente lo que están haciendo llevando su caso a los tribunales.

Han ido a los tribunales

En los juzgados han denunciado que les apliquen el convenio del Ayuntamiento cuando su representación sindical no lo ha negociado por aquello de que los trabajadores, todavía, tienen derecho a la negociación colectiva, como explican, así que tienen buenas expectativas de ganar esta reclamación.

La siguiente demanda es la referida a que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), es decir el documento en el que se explica cuáles son los puestos de trabajo y las funciones «no se ha hecho con una valoración adecuada», como puntualizan. Y también han presentado un recurso al Ayuntamiento referente a un correo electrónico en el que les informaban quiénes iban a ser sus «jefes de forma temporal» o como la llaman en el escrito, «asignación provisional de funciones», por la que indican que provisionalmente van a ostentar puestos de jefatura trece personas, un documento que firman ni más ni menos que dos directores generales. Parece que después de que el Ayuntamiento perdiera una demanda por la reestructuración laboral de la Gerencia de Urbanismo en los tribunales, que tiene recurrida, están por seguir innovando.

Los empleados no dan crédito a que hagan «esta chapuza» diciéndoles cuáles van a ser los jefes, ni aunque sean de forma temporal. «Sin ningún tipo de concurso de méritos, sin un proceso de selección; es ilegal», explicaban diciendo que más tarde mandaban otro mail en el que daban cuenta de que el proceso de selección se haría por los cauces reglamentarios. Este periódico ha intentado recabar información de la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, quien ha declinado hacer declaraciones al respecto.