El IBIMA ampliará su sede del Clínico al duplicarse los ensayos en apenas tres años

El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Plataforma BIONAND) inauguró sus instalaciones de más de 1.000 metros cuadrados ubicadas en el Hospital Universitario ... Virgen de la Victoria en abril de 2022. Tan solo tres años y medio después, y como consecuencia del incremento exponencial de los ensayos clínicos que ha realizado la institución en ese periodo, que se han duplicado hasta llegar casi a los 400, la entidad se ha embarcado en un proyecto de ampliación de 300 metros cuadrados de esa sede, una iniciativa que ya ha recibido licencia de obra por parte del Ayuntamiento, según ha podido confirmar SUR.

Francisco J. Tinahones, director científico del IBIMA, ha incidido en que hace tan sólo tres años y medio se inauguró la unidad para ensayos de Fase 2 y 3 en el Clínico, con casi 1.000 metros cuadrados, pero «en este tiempo han crecido mucho los estudios clínicos, su incremento ha sido tal, aumentando en dos dígitos, que nos planteamos esta reforma y ampliación». Tal y como ha explicado, en el Clínico se realizan en torno a 400 ensayos al año, el doble de los que se hacían a mediados de 2022, por lo que el instituto debe dotarse «de una estructura» acorde a los retos que afronta. Incluso, los promotores de empresas externas de calidad que realizan ensayos médicos en estas instalaciones hacían hincapié en que, tras tres años, era necesario crecer.

Ensayos clínicos

En la reciente presentación de la memoria del IBIMA, se hizo público que la captación de ensayos clínicos de empresas externas había crecido entre 2023 y 2024 desde los ocho a los 12,5 millones de euros, una subida del 43% interanual, «un claro ejemplo de colaboración público-privada», señaló el propio Tinahones.

La segunda planta, explica, permitía una ampliación de 300 metros cuadrados, que es lo que se va a hacer, «Hoy hay diez consultas para ensayos clínicos, subiría la cifra a 17, además de ganar espacio de almacenaje y en la zona de los monitores, todo se hace porque estos estudios de investigación requieren de un espacio de calidad. Las obras comenzarán en enero y durarán diez meses», señala. La inversión, tras un cambio en el diseño, oscila entre los 300.000 y los 500.000 euros, estima Tinahones, aunque no ha cerrado una suma fija.

Crecimiento exponencial del IBIMA impulsa la investigación biomédica en la región andaluza

El IBIMA cuenta hoy con más de 200 investigadores. «Ahora mismo podemos decir sin equivocarnos que estamos dentro de los mejores institutos de investigación del país, eso es fundamental», recalca.

El instituto cuenta ya con una sede en el PTA, esta del Clínico, una en el Civil, además de tener presencia en la Universidad de Málaga. Todo ello genera una simbiosis virtuosa con la estructura de investigación que ya funciona en el Regional, lo que requiere de una colaboración importante de los gerentes de los hospitales. «Ellos están centrados en el tema de asistencia clínica, pero no descuidan la investigación y la posibilidad de traer líneas novedosas y recursos», precisa Tinahones.

Mayor laboratorio de investigación clínica de Andalucía

Las instalaciones inauguradas en abril de 2022 acogen el mayor laboratorio de investigación clínica de Andalucía y se puso en funcionamiento, además, un área para el desarrollo de ensayos clínicos Fase 3 (tratamientos con fármacos que han superado las fases anteriores y, por tanto, probado su eficacia), dirigida a terapias innovadoras y de alta precisión.

Los 1.000 metros cuadrados actuales se dividen en dos zonas: una, con más de 500 metros cuadrados, es la destinada a la investigación clínica de ensayos en fases 2 y 3 con una decena de consultas, sala de extracciones y procesamiento de muestras. El laboratorio de investigación biomédica, de 500 metros cuadrados, se distribuye en un área general y otras de terapia celular y medicina regenerativa. Estos trabajos supusieron en su día una inversión de más de un millón de euros.