Sede del IBIMA-Plataforma Bionand en el Hospital Clínico. SUR

El IBIMA ampliará su sede del Clínico al duplicarse los ensayos en apenas tres años

Tinahones destaca el crecimiento del instituto y lo sitúa ya entre las mejores organizaciones de investigación médica del país

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:23

El Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Plataforma BIONAND) inauguró sus instalaciones de más de 1.000 metros cuadrados ubicadas en el Hospital Universitario ... Virgen de la Victoria en abril de 2022. Tan solo tres años y medio después, y como consecuencia del incremento exponencial de los ensayos clínicos que ha realizado la institución en ese periodo, que se han duplicado hasta llegar casi a los 400, la entidad se ha embarcado en un proyecto de ampliación de 300 metros cuadrados de esa sede, una iniciativa que ya ha recibido licencia de obra por parte del Ayuntamiento, según ha podido confirmar SUR.

