Paqui, Purificación y Loli García Caparrós, en una imagen de archivo. Salvador Salas

Las hermanas de García Caparrós accederán este martes a documentos del asesinato «sin tachaduras» en el Congreso

El joven malagueño asesinado al recibir un disparo el 4 de diciembre de 1978 a los 18 años durante una movilización por la autonomía andaluza

EP

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:45

Comenta

Las hermanas de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado al recibir un disparo el 4 de diciembre de 1978 a los 18 años ... durante una movilización por la autonomía andaluza, van a poder acceder este martes, 18 de noviembre, a la documentación «sin tachaduras» de la denominada Comisión de Encuesta de 1978 que realizó el Congreso de los Diputados en torno a la investigación de este trágico suceso.

