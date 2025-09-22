El foro Greencities diseña en Málaga cómo serán las ciudades del futuro. El evento, que es una de las citas más importantes del calendario en ... el Palacio de Ferias, reunirá la semana que viene (los días 1 y 2 de octubre) a representantes de más de un centenar de urbes de 26 países de todo el mundo, que analizarán el empleo de las nuevas tecnologías frente al cambio climático y el diseño de barrios más sostenibles y con calidad de vida para los habitantes.

«En Greencities se diseñan las ciudades del mañana: queremos sumar los esfuerzos de ingenieros, urbanistas y sociólogos para crear barrios amables», explica el alcalde, Francisco de la Torre, durante la presentación, que ha tenido lugar hoy en el Salón de los Espejos. Además, la cita internacional también tiene en cuenta los aspectos de sostenibilidad con su espacio 'S-Moving', que estará dedicado a los nuevos modelos de movilidad y a los vehículos eléctricos.

El escenario principal será el llamado 'Urban Arena', donde 150 expertos debatirán sobre cambio climático, digitalización, economía azul, innovación turística, energía, agua y territorios inteligentes. «La concentración de la poblacion en las ciudades es un desafío inmenso, trabajamos para Málaga con una visión universal».

Punto de encuentro internacional

Rafael Sánchez Durán, presidente del comité organizador del evento y director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, pone de relieve el respaldo de grandes organizaciones y empresas como Ametic, Telefónica, Orange, Kress, Agrojardín, la Junta de Andalucía, Cotec, Diputación, UMA y Smartcity Clúster; a los que se suma este año Madrid como ciudad invitada.

No en vano, el encuentro reunirá a 50 alcaldes y representantes de más de 100 ciudades de 26 países, que tendrán la oportunidad de compartir experiencias con 200 empresas y entidades. También habrá espacio para las nuevas empresas tecnológicas y los jóvenes emprendedores.

Para la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, la clave está en el papel que Greencities ha tenido en su ya dilatada historia: «Es un foro imprescidible, cita obligada de territorios y empresas para el futuro de nuestras ciudades y regiones; hace 16 años se planificaba aquí lo que hoy se hace en ciudades como Málaga, y este año se verán las claves de lo que hay que hacer para siguientes 10 a 15 años, que en Málaga nos hace ser referentes».

Navarro destaca asimismo que el expositor de la Junta abrirá un espacio para hablar de emergenicias urbanas, danas, pandemias, apagones e incendios. Así como de las oportunidades de negocio que ofrece la planificación de las ciudades, de la mano de cambios legislativos autonómicos como la ley Lista; de Economía Circular y Montes, y los planes contra el cambio climático, para la gestión de los residuos, la potencia en energía limpia y en gestión del agua.