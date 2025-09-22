Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes institucionales y de la organización, durante la presentación. SALVADOR SALAS

GreenCities diseña en Málaga cómo serán las ciudades del futuro

Representantes de más de un centenar de urbes de todo el mundo debatirán en el Palacio de Ferias sobre nuevas tecnologías frente al cambio climático

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:30

El foro Greencities diseña en Málaga cómo serán las ciudades del futuro. El evento, que es una de las citas más importantes del calendario en ... el Palacio de Ferias, reunirá la semana que viene (los días 1 y 2 de octubre) a representantes de más de un centenar de urbes de 26 países de todo el mundo, que analizarán el empleo de las nuevas tecnologías frente al cambio climático y el diseño de barrios más sostenibles y con calidad de vida para los habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  3. 3

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  4. 4

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  5. 5 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»
  8. 8 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  9. 9

    El Unicaja prolonga su reinado intercontinental
  10. 10

    Los rostros de Los Asperones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur GreenCities diseña en Málaga cómo serán las ciudades del futuro

GreenCities diseña en Málaga cómo serán las ciudades del futuro