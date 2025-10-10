El Gobierno anuncia la modernización del taller de Renfe de Los Prados en Málaga

El taller de Renfe en Los Prados, en Málaga capital, está en una permanente incertidumbre acerca de su futuro. En cambio, el anuncio que hoy ... ha hecho el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha supuesto un respiro para sus trabajadores.

El titular de este departamento ha anunciado hoy una inversión de mil millones de euros para poner en marcha un plan de talleres y mantenimiento en el periodo 2025-2030. Entre las actuaciones previstas en los próximos 5 años se incluyen mejoras en las bases de Málaga, Murcia, Santander y Valencia; además de nuevas factorías en Almería, Irun y La Sagra (Toledo), para trenes de alta velocidad y mercancías.

El Gobierno ha decidido reforzar la actividad de mantenimiento en el taller ferroviario de Málaga

Así lo ha hecho durante una visita hoy al nuevo taller de Renfe de alta velocidad de Fuencarral II, en Madrid, acompañado por el presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia, donde ha definido este plan como «un nuevo modelo de mantenimiento que optimiza recursos, reduce tiempos y mejora la fiabilidad de los trenes en circulación».

Las instalaciones madrileñas han recibido ya una inversión cercana a los 100 millones de euros para construir una nueva nave de casi 19.000 metros cuadrados, lo que permitirá duplicar la capacidad de mantenimiento de trenes de ancho estándar y que está previsto que esté operativo antes de finalizar el año. Las instalaciones estarán plenamente preparadas para hacer un mantenimiento total a los nuevos trenes de alta velocidad.

Nuevas factorías

Entre las actuaciones previstas en los próximos cinco años se incluyen los nuevos talleres de Cercanías Madrid, donde están en ejecución o proyecto el de Aranjuez y Móstoles (El Soto y también otro en Fuencarral), con una inversión de 48 millones de euros y donde ya se está redactando el proyecto. Nuevos talleres de Rodalies Catalunya, con cerca de 100 millones ya en proyecto o ejecución para el nuevo taller de Ripoll, Manresa, Sant Andreu y la ampliación de Vilanova i la Geltrú.

El plan también contempla la implantación de tres nuevos centros logísticos de piezas en ubicaciones clave como La Sagra, Venta de Baños y Villaverde; junto con la adaptación del taller de El Berrón para las piezas de parque de trenes de ancho métrico.